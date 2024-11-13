Дієтолог розказала про "німе захворювання" печінки: як воно проявляється

Печінка у людини - це унікальний орган, який здатний до регенерації та відновлення. Він виконує сотні функцій, включаючи боротьбу з інфекціями та хворобами, видалення з організму токсинів, контроль рівня холестерину, сприяння згортанню крові та виділення жовчі, рідини, яка розщеплює жири.

Що таке стеатоз печінки

Стеатоз печінки, або метаболічно асоційована хвороба печінки (МАХП), стає все більш поширеним захворюванням серед молодих людей. Ця "німа" хвороба, при якій печінка поступово накопичує жирові відкладення, часто залишається непоміченою через відсутність больових симптомів. Однак її можна запідозрити через результати ультразвукового дослідження, де фігурує запис "дифузні зміни печінки".

Основні ознаки та небезпеки

Стеатоз не супроводжується болем, бо печінка не має нервових закінчень, однак він часто проявляється підвищеною втомою і зниженою працездатністю. Традиційно захворювання виявляли у людей віком 40-60 років, проте сьогодні на нього страждає кожна п'ята молода людина, народжена у 1990-х роках. Ще тривожніше, що у кожного сорокового хвороба діагностується на пізніх стадіях фіброзу, коли клітини печінки заміщуються сполучною тканиною.

Чинники ризику та наслідки

Основні причини розвитку стеатозу пов'язані з нездоровим харчуванням, зокрема надмірним споживанням жирів та солодощів, а також вживанням алкоголю, включно зі слабоалкогольними напоями. Внаслідок цього, за останні 50 років смертність від захворювань печінки зросла на 400%. Майже 70% хворих потрапляють до лікарні з ускладненнями на пізніх стадіях, і кожен шостий з них, на жаль, помирає під час госпіталізації.

Якщо стеатоз не лікувати, він може прогресувати до цирозу, печінкової недостатності, а також призвести до раку печінки. Особливо вразливі до фіброзу люди з високим індексом маси тіла (ІМТ) у підлітковому віці, а також жінки у період менопаузи.

Профілактика та лікування

Здорове харчування є одним із ключових методів запобігання розвитку ожиріння печінки. Вчасні зміни в дієті можуть не лише попередити захворювання, але й значно покращити результати лікування у тих, хто вже має стеатоз.