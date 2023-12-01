Дієтолог розказала, якими пігулками з баночок доповнити свій зимовий раціон

Якими вітамінами доповнити свій раціон

Вітамін Д. Цей вітамін є фундаментальним для роботи нашої імунної системи та здоров’я кісток, зменшує ризик депресії та порушення обміну речовин.

Омега-3 жири. Вони складаються з двох жирних кислот - ДКГ (докозагексаєнової) і ЕПК (ейкозапентаєнооїу). Обидві дуже важливі, бо мають протизапальні властивості, зменшують рівень "гормону стресу" кортизолу та збільшують синтез глутатіону, а ДГК потрібна для роботи мозку і нервової системи. Омега-3 жири входять до складу мембран всіх клітин тіла при дефіциті є причиною численних порушень, особливо, когнітивних (погіршення пам'яті, депресії, хвороба Альцгеймера).

Магній. Допомагає м’язам якісно працювати і підтримує стабільний артеріальний тиск. При дефіциті магнію у стінках артерій в серці збільшується вміст кальцію, що веде до зменшення еластичності судин, в нирках розвиваються дегенеративні зміни та утворюються камені.

Вітамін В6 (король вітамінів групи В). Необхідний для правильної роботи мозку. Нещодавні дослідження 2022 року показали його переваги в покращенні настрою та зменшенні тривоги, пов’язані з його роллю у посиленні виробництва ГАМК (гама-аміномасляної кислоти), яка має заспокійливу дію на мозок. Він також знижує рівень глікозильованого гемоглобіну, зменшує ризик розвитку інсулінорезистентності та цукрового діабету 2 типу.

Цинк. Важливий для імунної системи, а його дефіцит підвищує ризик інфекцій. Цинк необхідний для вироблення гормону інсуліну, та для відновлення клітин.

Фосфатидилсерин. Його багато в лецитині. Є необхідною складовою клітинних мембран і забезпечує їхню роботу. Лецитин нормалізує обмін холестерину і запобігає накопиченню жиру в печінці

Вітамін С. Доступне джерело - настій шипшини чи калини, свіжа та квашена капуста, морожена смородина. Вітамін С потрібно приймати зранку та ввечері, бо вітамін водорозчинний, використовується організмом "вже і зараз" і не затримується в організмі.

Вітамін С нейтралізує канцерогенну речовину нітрозамін, яка утворюється, коли ми вживаємо оброблене червоне м'ясо (ковбаси, сосиски); покращує стан бронхів та легенів, зміцнює станку судин, підвищує витривалість.

Що окрім добавок потрібно

Не забувайте про рух та сон.

В житті має бути місце регулярній, тобто щоденній фізичній активності, це мають бути кардіо вправи (ходьба, легкий біг, танці) і силові (з власною вагою, гантелями). Фізична активність - це не лише про фігуру і вагу, це здоров'я мозку, судин, зменшений ризик запалень, серцево-судинних та онкологічних захворювань.

Відсутність достатньої кількості сну не лише веде до хронічної втоми, але й підвищує ризик захворіти. Для міцного здоров’я ми повинні спати 7-9 годин щоночі. Для заспокоєння перед сном важливо уникати екранів, провітрювати кімнату, можна випити пів склянки настою ромашки перед сном.