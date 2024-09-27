Дієтолог розказала, як зробити цукерки "вічної молодості"

Дієтолог розказала, як приготувати корисні цукерки, які впливають на самопочуття та молодість нашого організму.

Які ж вони цукерки молодості, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на нове відео дієтолога Оксани Скиталінської на YouTube.

Як приготувати ресвератролові цукерки для вічної молодості

Для цукерок вам знадобляться:

Чорні родзинки

Журавлина

Лимон

Горіхи

Прополіс

Покроковий рецепт приготування

Візьміть чорні родзинки, горіхи, журавлину, прополіс і трішки винограду. Наріжте всі родзинки на дрібні частинки. Перекладіть потім у великий стакан, додайте журавлину та горіхи та лимонну цедру. Прополіс натріть на тертушці та додайте в суміш. Тепер пробийте всю масу через блендер.

Візьміть спеціальні формочки для цукерок, змастіть трішки олією. Покладіть туди суміш та поставте в холодильник.

Чому такі цукерки дуже корисні?

Чорні родзинки містять дуже багато ресвераторолу. Ця речовина є дуже потужним антиоксидантом, який захищає весь наш організм, всі клітини від надмірної кількості вільних радикалів. Журавлина багато урсоловою кислотою, допомогає відновлювати печінку, сприяє молодості та корисно впливає на наші нирки.

Прополіс дуже корисний для організму та є дуже потужним антиоксидантом та нейропротектором.