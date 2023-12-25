Дієтолог розказала, як харчуватися на свята, щоб залишитися здоровими

Пʼять важливих порад для новорічних застіль

Вживайте багато клітковини

Клітковина - це всі існуючі овочі, крупи, зелень, ягоди, фрукти, бобові. От саме в такому порядку, тобто овочів більше.

Запіканки, рулети, паштети, рагу, тушковані, квашені та свіжі в нарізці. Якщо шлунок, кишечник здорові - більше свіжих. Якщо є якісь проблеми - більше в м'якому (запеченому, тушкованому вигляді).Клітковина - це "подушка", поглинач всього, що ви додасте до неї: жиру, цукру, алкоголю.

Споживайте менше жирів і цукру

Всі смажені в жиру ковбаси, холодці з сантиметровим шаром смальцю зверху, торти та тістечка з масляним кремом (трубочки, "горішки" зі згущонкою) поєднані в один прийом їжі майже миттєво доведуть ваш організм до стану цукрового діабету 2 типу.

Поєднання цукру та жиру погіршують, буквально ламають роботу інсулінових рецепторів і організм опиняється в стані інсулінорезистентності. Тому не смажте, а тушкуйте, підливаючи воду і запікайте.

Замість випічки з кремом приготуйте із плодово-ягідною начинкою, наприклад, штрудель з яблуками та корицею, вареники з вишнями, смородиною, желе, домашній зефір.

Пийте багато води

Вода може бути з лимоном, калиною, журавлиною, гранатом. Або узвар із сухофруктів без цукру і без меду. П'ючи воду ви будете менше хотіти їсти, частіше ходитимете у туалет.

Вибирайте неміцний алкоголь

Не добивайте свою печінку та мозок алкоголем, вони і так стресовані нашим воєнним життям. Не пийте на голодний шлунок, спочатку забезпечте "подушку". Пийте неміцне, найкраще - вино, ще краще - сухе. Воно допоможе краще перетравитися і засвоїтися м'ясним стравам. Чергуйте алкоголь з водою.

Не лише їжте та пийте на свята

Намагайтеся більше рухатися, а не тільки їсти та пити. Першого січня весь день гуляйте, щоб зігнати калорії, які отримали добу перед тим. Підтримайте наших захисників, напишіть повідомлення тим, хто воює, киньте їм на рахунок якісь кошти, допоможіть придбати необхідне.