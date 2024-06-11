Дієтолог розказала, чому глікемічний індекс фруктів важливий

Що треба знати про ГІ фруктів

Фрукти з низьким ГІ сприяють більш стабільному рівню цукру, що може допомогти уникнути раптових піків і падінь.

Важливо також, що продукти з низьким ГІ зазвичай забезпечують більш тривале відчуття ситості, що може допомогти контролювати апетит і споживання калорій. Це може бути корисним для людей, які намагаються знизити вагу або утримувати її.

За словами дієтолога, фрукти з низьким ГІ вивільняють глюкозу в кров повільно, забезпечуючи більш стабільне та тривале джерело енергії, що може бути особливо корисним для атлетів або активних людей.

Приклади глікемічних індексів деяких фруктів

Низький ГІ (менше 55):

яблука (ГІ 36),

апельсини (ГІ 43),

груші (ГІ 34),

вишні (ГІ 22),

грейпфрути (ГІ 25).

Середній ГІ (55-69):

манго (ГІ 51-60),

ківі (ГІ 58),

ананас (ГІ 59).

Високий ГІ (70 і вище):

кавун (ГІ 72-80),

дині (ГІ 65-70).

Ольга зазначила, що включення різноманітних фруктів з урахуванням їхнього глікемічного індексу може допомогти створити збалансований і здоровий раціон.