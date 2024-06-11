Дієтолог розказала, чому глікемічний індекс фруктів важливий

Знання глікемічного індексу (ГІ) фруктів допомагає людям з діабетом або переддіабетом планувати свій раціон так, щоб контролювати рівень глюкози в крові.
Який глікемічний індекс фруктів, розказує РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Ольги Безуглої в Instagram.
Фрукти з низьким ГІ сприяють більш стабільному рівню цукру, що може допомогти уникнути раптових піків і падінь.
Важливо також, що продукти з низьким ГІ зазвичай забезпечують більш тривале відчуття ситості, що може допомогти контролювати апетит і споживання калорій. Це може бути корисним для людей, які намагаються знизити вагу або утримувати її.
За словами дієтолога, фрукти з низьким ГІ вивільняють глюкозу в кров повільно, забезпечуючи більш стабільне та тривале джерело енергії, що може бути особливо корисним для атлетів або активних людей.
Низький ГІ (менше 55):
Середній ГІ (55-69):
Високий ГІ (70 і вище):
Ольга зазначила, що включення різноманітних фруктів з урахуванням їхнього глікемічного індексу може допомогти створити збалансований і здоровий раціон.
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