Диетолог рассказала, чем заменить красное мясо: совсем не убирайте

Многие люди знают, что чрезмерное употребление мяса может вредить здоровью. Возникает вопрос, чем же его заменить. На это дала ответ известный диетолог Светлана Фус.

На своей странице в Facebook она написала, что красное мясо можно заменять черной фасолью.

"Одним из хороших источников растительного белка является черная фасоль. Она богата важными аминокислотами, насыщена клетчаткой. Считается наиболее полезной среди бобовых культур. В пищу фасоль можно употреблять только после тепловой обработки. Перед тем как варить, ее рекомендуют замочить на 10-12 часов в подкисленной воде. Тем самым снижается количество фитиновой кислоты, которая мешает усвоению некоторых минералов - кальция, железа, цинка", - рассказала диетолог.

Светлана отмечает, что ежедневное употребление мясных полуфабрикатов - колбас, сосисок, ветчины, готовых котлет, действительно существенно повышает шанс развития рака, диабета и болезней сердца. Однако красное мясо полезное, так как содержит множество питательных веществ, важных для организма человека.

"Это и полноценный белок и витамины группы B, и минералы (железо, цинк, фосфор). Именно мясо - важный источник железа, поэтому убирать его из питания не требуется", - резюмировала эксперт по питанию.

Чем заменить красное мясо

Как мы писали ранее, эксперты рассказали, как определить некачественную колбасу.