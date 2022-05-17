Диетолог рассказала, кому нельзя есть лимон

Известный украинский диетолог Светлана Фус рассказала украинцам, кому не стоит употреблять популярный фрукт, который чаще всего добавляют к чаю - лимон.
Об этом эксперт рассказала на своей странице в Instagram.
По мнению диетолога, лимон обладает множеством полезных свойств, но употреблять его можно далеко не всем.
"Специфические белки цитрусовых и лимона, в частности - аллергены, особенно если эти плоды употреблять в больших количествах", - пишет она.
В последнем случае эксперт советует использовать не сам лимон, а его цедру. Она также очень полезна.
"Главное правило, которое следует соблюдать - есть лимон в разумных количествах", - добавила Светлана Фус.
Врач также разрушила миф про лимон как лучший источник аскорбиновой кислоты. Диетолог говорит, что для этого надо есть очень много лимона, а провести "витаминизацию" чаем с долькой лимона просто невозможно.
Ранее мы писали, от каких болезней может уберечь лимон.
Также врач рассказала, что будет, если часто есть лимон прямо с цедрой.