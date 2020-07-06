Диетолог рассказала, кому может навредить мед

Кому не полезно есть мед (фото: pixabay)

Мед не рекомендуют употреблять некоторым людям

Диетолог рассказала, кому лучше отказаться от любимого многими украинцами лакомства - меда. Дело в том, что он имеет очень высокий гликемический индекс (ГИ). Из-за чего после употребления меда может резко повыситься сахар в крови.

Такое опасное свойство меда может навредить поджелудочной железе и фигуре, если злоупотреблять лакомством. Диетолог Ольга Деккер в Instagram говорит, что вред может причинить более трех столовых ложек в сутки.

Нередко люди, стремящиеся похудеть, думают, что мед намного полезнее сахара, и заменяют продукты. Но если злоупотреблять медом, вес вы не только не сбросите, но и рискуете его набрать.

"Гликемический индекс меда - 60 единиц. Это означает, что сладкий продукт резко повышает уровень глюкозы в крови, заставляя поджелудочную железу вырабатывать большое количество гормона инсулина, что мешает эффективно сбрасывать вес", - говорит специалист.

Помимо этого в меде содержится высокое количество калорий. На 100 грамм - 304 ккал, а в одной столовой ложке - 64.

Детям менее года мед абсолютно противопоказан. Дело в том, что в продукте могут быть споры возбудителя ботулизма. А организм малыша может не справиться с ними.

Диетолог добавила, что в горячие напитки мед класть нельзя. При температуре выше 60 градусов продукт не только потеряет полезные свойства, но в нем могут формироваться вредные организму соединения.

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Автор: Светлана Мащенко