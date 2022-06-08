Диетолог рассказала, как фруктами и ягодами не навредить организму

В летний сезон, когда ягоды и фрукты становятся популярными лакомствами в нашем рационе, важно правильно подобрать такие полезные и богатые витаминами продукты, учитывая особенности своего организма и состояния здоровья. В противном случае можно себе навредить.
Что и кому следует ограничить или исключить из своей "фруктовой тарелки", объяснила диетолог Светлана Фус на странице в Facebook.
Людям, страдающим от гастрита с повышенной кислотностью, не на пользу пойдут кислые ягоды и фрукты. А при ожирении и сахарном диабете не следует употреблять сладкие.
Кроме того, фруктовые соки, сладкие компоты и большое количество фруктов является фактором риска подагры, обратила внимание эксперт.
"Избыток фруктозы может увеличить продукцию мочевой кислоты и способствовать образованию камней в почках", - отметила она.
Диетолог также призвала учитывать, что термическая обработка снижает содержание витаминов во фруктах и ягодах. Соответственно всегда лучше съесть свежие плоды, чем варить компоты и варенье, в которых к тому же большое количество сахара.
Фрукты и ягоды, по аналогии с овощами, можно замораживать - таким образом в зимнее время их употребление повысит биологическую ценность пищи.
"Контролируйте содержание других источников фруктозы и глюкозы: меда, сухофруктов, кондитерских изделий, чтобы уменьшить риск избыточного количества простых углеводов в рационе", - говорит специалист.
Добавляя фрукты и ягоды в свой ежедневный рацион можно сделать питание разнообразным, вкусным и полезным - только важно знать меру.
Диетолог рекомендует употреблять фрукты и ягоды перед основным приемом пищи, или же совмещать с кашами, кисломолочными продуктами, добавлять в овощные салаты.
Дело в том, что фрукты и ягоды легко и быстро перевариваются, содержат большое количество органических кислот, которые при попадании в желудок раздражают его стенки, увеличивают секреторную функцию желудка и поджелудочной железы.
"Это их действие может не только усугублять аппетит, но и вызвать болевые ощущения", - рассказала эксперт.
Кроме употребления их свежими можно использовать в виде соусов к мясу, рыбе и птице. Употреблять более сладкие фрукты лучше в дневное время, чтобы содержащиеся там сахара (глюкоза, фруктоза) успели утилизироваться, а не откладывались в виде жира, говорит Фус.
Напомним, ранее диетолог объяснила, почему летом не нужно увлекаться фруктово-ягодными соками.
Добавим, что недавно в Киеве на рынке в продаже заметили опасный фрукт.