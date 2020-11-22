Берите на заметку: диетолог раскрыла неожиданные преимущества фасованных продуктов

В супермаркетах и магазинах в основном сейчас продают продукты питания, которые уже упакованные. В условиях коронавируса - это вообще одно из требований к предпринимателям. Ведь упаковка является дополнительной защитой от внешних инфекций и гарантирует пищевую безопасность продукта.

Как рассказала диетолог Светлана Фус, коронавирус не передается через еду. Но это может произойти, если сьесть, к примеру, мучные изделие на которые чихнула зараженный человек. Впрочем, отмечает диетолог, не следует забывать и о возбудителях других, не менее опасных болезней, которые также могут попасть в организм из-за антисанитарии.

Фус отмечает, что фасованная продукция, дает уверенность в том, что другие покупатели не касались ее. Кроме того, герметичная упаковка защищает продукт от лишней влаги, пыли, бактерий и обветривания.

"Когда мы покупаем продукты на рынке, ситуация целиком и полностью зависит от порядочности продавца и общей ситуации с чистотой на рынке. Но безопаснее, в любом случае - это упакованные продукты. И, конечно же, они должны быть упакованы с соблюдением всех санитарно-гигиенических норм", - написала Фус в своем Instagram.

Со слов диетолога, санитарно-гигиенические нормы на предприятиях соблюдаются значительно строже. И заразиться чем-то от такой продукции у покупателей врят ли возможно. Впрочем, даже покупая герметично запакованный продукт надо:

обращать внимание на наименование и производителя; сверять дату изготовления и срок годности; если до окончательного срока годности остается несколько дней, а дата фасовки указана сегодняшняя, такой продукт не следует сохранять в холодильнике еще неделю и дольше, ведь некоторые продукты после распаковки могут храниться только 12 часов.

Напомним, врачи назвали продукты, которые категорически нельзя разогревать. Ведь при повторной термической обработке производится ряд вредных для здоровья веществ.

Ранее диетолог рассказала, что продукты, которые уже начали портиться, могут приводить к онкологическим заболеваниям, если их употреблять в пищу.