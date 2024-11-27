Дієтолог проаналізував нову дієту, яка набирає шаленої популярності у світі

Що таке дієта OMAD і як її дотримуються?

Класичне інтервальне голодування зазвичай дозволяє приймати їжу у визначені години, наприклад, з 10:00 до 18:00, або навіть їсти через день. OMAD же пропонує ще жорсткіші обмеження.

Серед відомих прихильників OMAD - американський співак Брюс Спрінгстін. Щоправда, навіть він не дотримується її повністю: музикант зізнається, що зранку з’їдає трохи фруктів, а основну їжу приймає лише ввечері. Він вважає, що такий підхід допомагає йому залишатися у формі.

Чи корисно обмежувати прийоми їжі?

Інтервальне голодування часто рекомендують людям із ожирінням або метаболічним синдромом як відносно простий спосіб контролювати харчування. На відміну від дієт, які вимагають підрахунку калорій чи виключення певних продуктів, воно базується на обмеженні часу, коли можна їсти.

Однак OMAD може стати справжнім випробуванням для організму.

Метаболічний стрес: Тривале голодування може викликати переїдання, коли людина намагається компенсувати нестачу їжі.

Тривале голодування може викликати переїдання, коли людина намагається компенсувати нестачу їжі. Фізична активність: Отримати всі необхідні калорії та нутрієнти за один раз важко, особливо для тих, хто веде активний спосіб життя.

Отримати всі необхідні калорії та нутрієнти за один раз важко, особливо для тих, хто веде активний спосіб життя. Невідповідність практиці: Багато людей, які стверджують, що дотримуються OMAD, насправді їдять більше одного разу на день.

Експерти рекомендують менш жорсткі підходи: їсти між сходом і заходом сонця, віддавати перевагу багатому білком сніданку та завершувати прийоми їжі до 18-19 години вечора.

Що кажуть дослідження?

Результати досліджень щодо інтервального голодування поки що суперечливі.

Позитивні аспекти: OMAD може сприяти втраті ваги. Наприклад, в одному дослідженні 11 фізично активних дорослих зі здоровою вагою, які їли лише раз на день протягом 11 днів, втратили трохи більше ваги та жиру, ніж при трьох прийомах їжі на день з тією ж кількістю калорій.

OMAD може сприяти втраті ваги. Наприклад, в одному дослідженні 11 фізично активних дорослих зі здоровою вагою, які їли лише раз на день протягом 11 днів, втратили трохи більше ваги та жиру, ніж при трьох прийомах їжі на день з тією ж кількістю калорій. Обмеження калорій: У багатьох випадках схуднення пояснюється не часом прийому їжі, а банальним зменшенням калорій.

У багатьох випадках схуднення пояснюється не часом прийому їжі, а банальним зменшенням калорій. Додаткові переваги: Інтервальне голодування може покращувати регуляцію рівня цукру в крові, зменшувати запалення та сприяти кращому реагуванню клітин на стрес.

Як вибрати оптимальний режим?

Універсальної моделі харчування не існує. Графік прийомів їжі потрібно адаптувати до власного розпорядку дня та фізіологічних потреб. Наприклад, для одних комфортним буде режим 7:00-17:00, тоді як для інших це може бути неприйнятним.

OMAD - не магічне рішення, а один із підходів до харчування, який вимагає обережності та врахування індивідуальних потреб організму.