Дієтолог проаналізував нову дієту, яка набирає шаленої популярності у світі

Прийом їжі один раз на день, або дієта OMAD (one meal a day), є однією з найбільш екстремальних форм інтервального голодування. Вона передбачає, що всі денні калорії потрібно споживати за один прийом їжі, скорочуючи "харчове вікно" до однієї години.
Чи корисна така дієта для організму, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Олега Швеця у Facebook.
Класичне інтервальне голодування зазвичай дозволяє приймати їжу у визначені години, наприклад, з 10:00 до 18:00, або навіть їсти через день. OMAD же пропонує ще жорсткіші обмеження.
Серед відомих прихильників OMAD - американський співак Брюс Спрінгстін. Щоправда, навіть він не дотримується її повністю: музикант зізнається, що зранку з’їдає трохи фруктів, а основну їжу приймає лише ввечері. Він вважає, що такий підхід допомагає йому залишатися у формі.
Інтервальне голодування часто рекомендують людям із ожирінням або метаболічним синдромом як відносно простий спосіб контролювати харчування. На відміну від дієт, які вимагають підрахунку калорій чи виключення певних продуктів, воно базується на обмеженні часу, коли можна їсти.
Однак OMAD може стати справжнім випробуванням для організму.
Експерти рекомендують менш жорсткі підходи: їсти між сходом і заходом сонця, віддавати перевагу багатому білком сніданку та завершувати прийоми їжі до 18-19 години вечора.
Результати досліджень щодо інтервального голодування поки що суперечливі.
Універсальної моделі харчування не існує. Графік прийомів їжі потрібно адаптувати до власного розпорядку дня та фізіологічних потреб. Наприклад, для одних комфортним буде режим 7:00-17:00, тоді як для інших це може бути неприйнятним.
OMAD - не магічне рішення, а один із підходів до харчування, який вимагає обережності та врахування індивідуальних потреб організму.
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