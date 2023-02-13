Лактозна непереносимість: дієтолог пояснила, кому не можна їсти кисломолочні продукти

Що таке лактоза і її непереносимість

Лактоза - це молочний цукор, вуглевод, який міститься у молоці та молочних продуктах. Він бере участь у ряді важливих процесів в організмі. Проте лактоза може бути шкідливою для людей, у яких є непереносимість на цю речовину.

"Організму для засвоєння лактози потрібен спеціальний фермент - лактаза. Якщо його достатньо, то все добре. Ніяких проблем від споживання молочних продуктів не буде. Коли його мало або він відсутній, то молочний цукор не може повноцінно перетравлюватися. І це викликає чимало неприємних відчуттів та проблем зі здоров’ям, особливо у маленьких дітей", - пояснює дієтолог та гастроентеролог Наталія Сидорець.

У таких випадках після обстежень лікарі можуть діагностувати лактозну недостатність та непереносність лактози.

"Буває, що ферменту бракує від народження. Це досить рідкісне, генетично обумовлення порушення, при якому немовлята зовсім не можуть засвоювати лактозу як з материнського молока, так і адаптованих сумішей, що містять молочний цукор", - говорить лікар.

У цих дітей виникають сильні болі в животі, діарея, що може чергуватися з закрепом. Малюки відмовляються від їжі, погано набирають вагу, відстають у фізичному розвитку. У таких випадках обов'язково слід звернутися до лікаря.

"Приблизно у 2/3–3/4 людей у світі кількість ферменту лактази з віком зменшується і розвивається гіполактазія, так ще називають лактозну недостатність", - додає Сидорець.

Лактозну непереносимість можуть викликати кишкова інфекція й запальні процеси у кишківнику. А також алергія на білок коров`ячого молока. Це призводить до порушення всмоктування лактози.

Як проявляється це порушення

"У людей з непереносимістю лактози одразу після вживання молока та молочних продуктів виникає здуття, метеоризм, нудота, блювота, гострий біль у животі та діарея", - каже гастроентеролог.

Іноді така реакція організму виникає тільки після споживання молока, а от кисломолочні продукти подразнення не викликають. Це можна пояснити тим, що у процесі бродіння молоко змінює свою структуру, і його тоді легше перетравити.

Які продукти містять лактозу

Молочні продукти:

молоко будь-яких ссавців,

масло,

вершки

різні види сиру

йогурт

кефір

сметана

морозиво.

Оброблені харчові продукти також можуть містити лактозу:

ковбасні вироби,

хлібобулочні вироби (хліб, крекери, тістечка, печиво та різна випічка),

різні солодощі, включаючи шоколад,

соуси та заправки для салатів,

протеїнові коктейлі,

супи-пюре та готові сніданки тощо.

Якщо після споживання цих продуктів виникають згадані симптоми, то вилучіть їх зі свого раціону.

Лактоза міститься у всіх кисломолочних продуктах (фото: freepik)

Що робити при симптомах лактозної непереносимості

Дорослим достатньо вилучити з раціону продукти, що містять лактозу. Якщо причина - тимчасовий дискомфорт у кишківнику, то на деякий час. Якщо є вікова гіполактазія, то назавжди.

Також можливі і наступні варіанти:

спробуйте вживати продукти, які пройшли процес молочнокислого бродіння (кефір, йогурт, кисломолочний чи твердий сир);

зменште кількість молочних продуктів, споживайте невелику кількість за раз

деякі безлактозні продукти містять фермент лактазу, який допомогає переварювати лактозу.

Чим непереносимість відрізняться від алергії на білок коров'ячого молока

"Непереносність лактози часто плутають з алергією на білок коров`ячого молока. А все тому, що ці два порушення мають схожі симптоми на рівні кишково-шлункового тракту: діарея, нудота, блювота, біль у животі", - пояснює Сидорець.

Втім алергія на білок коров’ячого молока може проявлятися ще і як інші види алергії: висип, почервоніння і свербіж шкіри, нежить, чхання, утруднене дихання і навіть анафілактичний шок.

"Важливо звертатися до лікаря, а не ставити собі діагнози самостійно. Коли ви зрозумієте причини свого нездужання, отримаєте фахові рекомендації, тоді вам буде легше налагодити правильне харчування та позбутись негативних симптомів та їх наслідків", - радить гастроентеролог.

Лікар може призначити приймати фермент лактазу у пігулках одночасно з молочним продуктом. Так лактоза розщеплюватиметься штучно.