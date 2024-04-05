UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дієтолог пояснила, як без медикаментів контролювати рівень цукру в крові

Що треба знати про високий цукор (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Високий цукор є проблемою багатьох українців. Якщо вчасно не взяти його під контроль, то розвинеться діабет другого типу. Не у всіх випадках для коригування рівня цукру потрібно приймати ліки, нормалізувати показники можна за допомогою інших методів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію дієтолога Оксани Скиталінської у Facebook.

Що треба знати про високий цукор

"Усі ми знаємо, що глюкоза є основним пальним для нашого мозку. Але надмір глюкози токсично діє на тканини. Цей стан називають глюкозотоксичністю. При зловживанні вуглеводами людина весь час знаходиться під впливом хронічної глюкозотоксичності", - говорить дієтолог.

При цьому можуть бути нормальними показники глюкози натще, бо печінка за нічний час переробила надлишок глюкози в жири.

"Надмір глюкози може впливати на функцію органів, таких як кришталик, нирки, нервові волокна, аорта - найбільша артерія серця і, в кінцевому підсумку, призвести до серйозних ускладнень", - пояснює Скиталінська.

Якщо глюкоза вище 6,8 ммол/л навіть через годину після їжі, то це вдвічі підвищує ризики смерті у людей без діабету.

Що впливає на високий цукор

Дієтолог радить звертати увагу на те, що ви їсте - на кількість вуглеводів, і те, вони швидкі чи повільні. Обмежте вживання алкоголю.

"Але насправді не лише харчування призводить до підвищення глюкози. Уявіть, що фізичні навантаження теж можуть збільшити споживання глюкози клітинами, тому завжди памʼятайте лайфхак: "Поїв - походи", - каже лікар.

Також під час стресових ситуацій організм може виділяти більше глюкози, що призводить до підвищення її рівня в крові.

"На жаль, це дуже поширена проблема в теперішній час. А також захворювання, такі як хвороби щитоподібної залози, можуть впливати на гормональний баланс і спричиняти зміни рівня цукру", - наголошує Скиталінська.

Щоб тримати цукор у крові під контролем, треба щоденно правильно харчуватись, бути фізично активним, дотримуватись режиму сну і не піддаватись стресу.

Читайте РБК-Україна в Google News
здоровяПоради дієтолога