Дієтолог пояснила, як без медикаментів контролювати рівень цукру в крові

Що треба знати про високий цукор

"Усі ми знаємо, що глюкоза є основним пальним для нашого мозку. Але надмір глюкози токсично діє на тканини. Цей стан називають глюкозотоксичністю. При зловживанні вуглеводами людина весь час знаходиться під впливом хронічної глюкозотоксичності", - говорить дієтолог.

При цьому можуть бути нормальними показники глюкози натще, бо печінка за нічний час переробила надлишок глюкози в жири.

"Надмір глюкози може впливати на функцію органів, таких як кришталик, нирки, нервові волокна, аорта - найбільша артерія серця і, в кінцевому підсумку, призвести до серйозних ускладнень", - пояснює Скиталінська.

Якщо глюкоза вище 6,8 ммол/л навіть через годину після їжі, то це вдвічі підвищує ризики смерті у людей без діабету.

Що впливає на високий цукор

Дієтолог радить звертати увагу на те, що ви їсте - на кількість вуглеводів, і те, вони швидкі чи повільні. Обмежте вживання алкоголю.

"Але насправді не лише харчування призводить до підвищення глюкози. Уявіть, що фізичні навантаження теж можуть збільшити споживання глюкози клітинами, тому завжди памʼятайте лайфхак: "Поїв - походи", - каже лікар.

Також під час стресових ситуацій організм може виділяти більше глюкози, що призводить до підвищення її рівня в крові.

"На жаль, це дуже поширена проблема в теперішній час. А також захворювання, такі як хвороби щитоподібної залози, можуть впливати на гормональний баланс і спричиняти зміни рівня цукру", - наголошує Скиталінська.

Щоб тримати цукор у крові під контролем, треба щоденно правильно харчуватись, бути фізично активним, дотримуватись режиму сну і не піддаватись стресу.