Дієтолог пояснила, як харчуватися українцям під час війни, щоб жити довго

Як повноцінно жити, коли навколо стрес

Скиталінська розповіла українцям, як зменшити дію хронічного стресу і не допустити розвитку ускладнень (прогресування атеросклерозу, цукрового діабету, ожиріння, аутоімунних захворювань, інсульту, інфаркту, раку)

Пийте теплу воду впродовж дня, починаючи після пробудження і закінчуючи незадовго до сну (бо інсульти частіше трапляються під ранок). Почуватиметеся краще однозначно.

Снідайте

У людей, які пропускають сніданок, вищий ризик зайвої ваги, кажуть вчені. З іншого боку - все індивідуально. Сніданок має бути білково-повільно-вуглеводний, тобто яйце/сир + овочі/фрукти/ягоди/каша. Вранці активний обмін речовин і вища чутливість клітин до інсуліну. Тобто ранковий банан/хурма і вечірній - то різні банани/хурма.

Після кожного прийому їжі прогуляйтеся

Хвилин 10, краще 20. Це запобігає розвитку інсулінорезистентності, допоможе протидіяти накопиченню жиру, особливо, на животі.

Намагайтеся вживати їжу з низьким глікемічним індексом

Це даватиме довшу енергію і не даватиме різких підйомів-спадів глюкози (захист судин і профілактика прискореного старіння).

Годуйте своїх кишечних бактерій, і залишатиметеся довго молодими, здоровими і життєрадісними: їжте овочі, зелень, ягоди, бобові і квашені продукти.

Памʼятайте про хроноритми, циркадні ритми

Клітини наших органів працюють найбільш активно в різний час доби. Зокрема, органи травлення найбільш активні вдень, тому їсти потрібно вдень, а не пізно ввечері, бо зʼїдене пізно ввечері перейде в жир і перешкодить нічним процесам відновлення в організмі.

Зверніть увагу на свій сон - це джерело вашої молодості. Хто спить мало, той і живе мало. Перед сном можете випити склянку чаю з ромашки і навіть додати пів чайної ложечки меду, щоб краще спати.

Рухайтесь побільше

І обовʼязково - на свіжому повітрі. В будь-яку погоду. Ніяка лампа не замінить дії сонячного світла на організм, мозок, навіть, якщо воно далеко за сірими зимовими хмарами.

Мінімізуйте стрес

Йога, медитація, глибоке дихання животом, коротка тепла ванна з магнієвою сіллю або просто теплий душ. Спробуйте, це працює.