Дієтолог пояснила, як готувати картоплю, щоб збільшити її корисність

Кожен із нас чув твердження про те, що варто відмовитись від картоплі, якщо хочете схуднути. Адже ці коренеплоди, начебто, дуже шкідливі для фігури. Насправді картопля може бути корисною для здоров'я - все залежить від способу її приготування.

Про те, чи варто споживати картоплю і як її готувати, щоб вона була кориснішою, в Instagram розповіла дієтологиня Галина Сеник.

Як готувати картоплю, щоб вона приносила користь

"Картопля один з тих унікальних продуктів, який може мати абсолютно протилежні ефекти по здоров’ю в залежності від способу приготування. Відмовлятись від неї не варто, важливо правильно її приготувати", - розповідає експертка.

За словами Сеник, у картоплі міститься корисна речовина - резистентний крохмаль. Цей різновид крохмалю не повністю перетравлюється в кишківнику, але в товстому кишечнику є їжею для бактерій. Його роль чимось схожа на клітковину.

"З нього бактерії утворюють коротколанцюгові жирні кислоти, що живлять клітини товстого кишечника, покращують кровообіг, допомагають засвоїти мінерали, захищають від токсичних речовин та канцерогенів. Пригнічують ріст патогенної мікрофлори. Тому можете навіть сміливо споживати до 40 грамів резистентного крохмалю на день, якщо буде 20 грамів - це золота середина", - пояснює дієтологиня.

Резистентний крохмаль не підвищує цукор в крові та інсулін в порівнянні з іншими крохмалями. Засвоюється вдвічі менше калорій, тобто якщо в 100 г цього крохмалю буде 400 ккал, то засвоїться тільки 200 ккал.

"Але резистентний крохмаль є 4 видів, який теж по-різному засвоюється. У відвареній чи печеній та охолодженій картоплі є 6 г резистентного крохмалю на 100 г продукту. У той час як в гарячій картоплі 2 г, а решта - крохмаль, що швидко засвоюється. Якщо любите пюре, то крім легкозасвоюваних швидких цукрів ваш організм більше нічого не отримає", - стверджує дієтологиня.

Сеник радить відварювати картоплю у мундирах та споживати її охолодженою. За її словами, вінегрет чи навіть інколи олів’є чудово підходять для здорового харчування.