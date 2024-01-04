Дієтолог пояснила, чи варто "розвантажуватися" після свят та як це правильно робити

Після новорічних свят багато людей думають про "розвантаження" та влаштовують собі моно-дієти чи "голодні дні". Чи варто так робити?

На це питання дає відповідь РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на дієтолога з Києва Сніжану Ворошилову в Instagram.

Питання "розвантаження" виникає у таких випадках

Коли святкові дні були довготривалі та встигло набратися декілька зайвих кілограмів.

Коли людина тривалий час надмірно себе обмежувала перед святами. Наче стиснулась пружина. А потім пружину відпустили та споживання їжі було сильно надмірним.

Тут також бажання швидко позбутися наслідків "слабкості", але ситуація дуже схожа на розлад харчової поведінки.

"Обидва випадки - це класична схема переїдання, потім набір ваги і бажання позбутися ваги. Лише причини різні. І тут людина згадує про розвантаження", - написала Ворошилова.

Дієтолог пояснила, що при "голодних днях" йде не вага, а сходить вода. Ви ніяк не можете втрачати по одному кілограму в день.

Як правильно повернути форму