ua en ru
Чт, 04 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Дієтолог пояснила, чи варто "розвантажуватися" після свят та як це правильно робити

Четвер 04 січня 2024 09:14
UA EN RU
Дієтолог пояснила, чи варто "розвантажуватися" після свят та як це правильно робити Як прийти в форму після свят (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Після новорічних свят багато людей думають про "розвантаження" та влаштовують собі моно-дієти чи "голодні дні". Чи варто так робити?

На це питання дає відповідь РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на дієтолога з Києва Сніжану Ворошилову в Instagram.

Питання "розвантаження" виникає у таких випадках

Коли святкові дні були довготривалі та встигло набратися декілька зайвих кілограмів.

Коли людина тривалий час надмірно себе обмежувала перед святами. Наче стиснулась пружина. А потім пружину відпустили та споживання їжі було сильно надмірним.

Тут також бажання швидко позбутися наслідків "слабкості", але ситуація дуже схожа на розлад харчової поведінки.

"Обидва випадки - це класична схема переїдання, потім набір ваги і бажання позбутися ваги. Лише причини різні. І тут людина згадує про розвантаження", - написала Ворошилова.

Дієтолог пояснила, що при "голодних днях" йде не вага, а сходить вода. Ви ніяк не можете втрачати по одному кілограму в день.

Як правильно повернути форму

  • Якщо напередодні була пізня вечеря, скоріш за все, ви не захочете снідати. Не пхайте в себе, дочекайтесь, коли зголоднієте.
  • Ваша головна задача повернутися до вашої рутини та звичок. А це рух, сон, харчування, вода.
  • Якщо ви споживали багато м'яса - ви можете зробити вегетаріанські дні.
  • Підійде невеликий дефіцит енергоцінності раціону (легка вечеря протягом тижня, звичайне харчування протягом дня).

Як ми раніше писали, світ захлеснув новий тренд у схудненні.

А ще розповідали про те, які ефективні засоби допоможуть схуднути після 50 років.

Читайте РБК-Україна в Google News
дієтолог Здорове харчування