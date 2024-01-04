Дієтолог пояснила, чи варто "розвантажуватися" після свят та як це правильно робити
Після новорічних свят багато людей думають про "розвантаження" та влаштовують собі моно-дієти чи "голодні дні". Чи варто так робити?
На це питання дає відповідь РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на дієтолога з Києва Сніжану Ворошилову в Instagram.
Питання "розвантаження" виникає у таких випадках
Коли святкові дні були довготривалі та встигло набратися декілька зайвих кілограмів.
Коли людина тривалий час надмірно себе обмежувала перед святами. Наче стиснулась пружина. А потім пружину відпустили та споживання їжі було сильно надмірним.
Тут також бажання швидко позбутися наслідків "слабкості", але ситуація дуже схожа на розлад харчової поведінки.
"Обидва випадки - це класична схема переїдання, потім набір ваги і бажання позбутися ваги. Лише причини різні. І тут людина згадує про розвантаження", - написала Ворошилова.
Дієтолог пояснила, що при "голодних днях" йде не вага, а сходить вода. Ви ніяк не можете втрачати по одному кілограму в день.
Як правильно повернути форму
- Якщо напередодні була пізня вечеря, скоріш за все, ви не захочете снідати. Не пхайте в себе, дочекайтесь, коли зголоднієте.
- Ваша головна задача повернутися до вашої рутини та звичок. А це рух, сон, харчування, вода.
- Якщо ви споживали багато м'яса - ви можете зробити вегетаріанські дні.
- Підійде невеликий дефіцит енергоцінності раціону (легка вечеря протягом тижня, звичайне харчування протягом дня).
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