Диетолог поразила неожиданными свойствами популярного фрукта

Цитрусовые фрукты содержат много витаминов, благодаря чему помогают укрепить организм, о котором в период респираторно-вирусных заболеваний и коронавируса, нужно крайне тщательно заботиться. В частности, апельсины содержат витамин С, поэтому употребляя их, можно вполне обойтись без аптечных препаратов для поддержания иммунитета.

Врач-диетолог, нутрициолог, член ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова советует съедать утром цитрусовый фрукт или выпивать стакан свежевыжатого сока. Эксперт добавила, что к нему лучше добавить простую воду, так в напитке будет меньше калорий и больше жидкости. Такой завтрак поможет насытить организм витамином С, а также - почувствовать себя бодрее.

"Своим пациентам я настоятельно рекомендую утром съедать цитрусовый фрукт. Все дело в том, что в ночные часы наш организм быстро теряет влагу, а вместе с ней и электролиты. В тот момент, когда вы употребляете цитрусовые, вы их получаете, а значит, начинаете бодрее себя чувствовать", - пояснила специалист.

Но, несмотря на много полезных свойств, увлекаться апельсинами не стоит. Диетолог предостерегла от их чрезмерного потребления, потому что в случае избытка, витамин С теряет эффект антиоксидант и становится окислителем. На день достаточно съедать максимум один апельсин, в котором 60-80 миллиграммов витамина С (ежедневная норма 75-90 мг).

Также диетолог отметила, что много витамина С кроме фруктов, в зелени, болгарском перце и помидорах.

Напомним, ранее медики назвали десять продуктов, от употребления которых натощак следует отказаться.

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