Дієтолог з Японії назвала 8 продуктів, які треба їсти щодня для довгого життя

Секрет довголіття японців полягають у тому, що вони осмислено вживають їжу та дотримуються Ікігай - поняття, яке перекладається як пошук метиу житті.

Що саме треба споживати для довгого життя, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на слова дієтолога Мічіко Таміоки виданню CNBC.

8 продуктів, які сприяють довгому життю

Матча

Зелений чай - матча має багато переваг для здоров’я. Він містить вітамін С, вітамін В, клітковину та білок, а також протизапальні та протизапальні поліфеноли. Ці природні сполуки мають високий вміст антиоксидантів, поживних речовин, які захищають клітини від пошкодження.

В Японії практикують традиційну чайну церемонію приготування зеленого чаю. Люди сидять та в медитують з матча, часеном (бамбуковим віночком), гарячою водою та мискою.

Ферментовані продукти

Одними з найпопулярніших продуктів в Японії є місо (ферментована соєва паста, яка часто використовується в супі), натто (ферментовані соєві боби) і нукадзуке (ферментовані овочі, мариновані в рисових висівках).

"Підростаючи, мій батько завжди привозив купу дайкона (редиски) і сезонних овочів від своїх місцевих друзів-фермерів. Я сортувала овочі та подавала їх з імбиром", - розказала Мічіко.

Ферментовані продукти також наповнені пробіотиками, які допомагають травленню та засвоєнню та можуть знизити ризик захворювання.

У кожному регіоні Японії є унікальні види місо та маринованих огірків, залежно від погоди, урожаю, культури та способу життя.

Морські водорості

В Японії морські водорості, відомі як кайсо, можна знайти в багатьох стравах і закусках.

"Я думаю, що можна з упевненістю сказати, що я вживала морську капусту під час кожного прийому їжі, скільки себе пам’ятаю", - каже дієтолог.

Цей ароматний і екологічно чистий продукт має багато переваг для здоров’я. У ньому мало калорій і багато клітковини. Він також містить різноманітні необхідні мінерали та вітаміни, включаючи йод, залізо, калій, магній, вітамін B12 та омега-3 жирні кислоти.

Боби

"Соєві боби є смачною та доступною щоденною їжею, і я завжди стежу за тим, щоб вибирати соєві продукти з мінімальною обробкою", - розповіла японка.

"Моя кухня не обходиться без едамаме, кінако (соєвого порошку), несолодкого соєвого молока і, звичайно, домашнього натто та місо. Соєві боби містять багато клітковини, вітамінів групи В, калію та поліфенолів, таких як ізофлавон", - додала вона.

Всі бобові багаті поліфенолами, клітковиною, калієм, білком, вітамінами групи В та можуть допомогти запобігти запаленням.

Тофу

Цей соєвий сир він містить білок, як і м’ясо та молочні продукти, але без холестерину. Він також досить універсальний. Він завжди у списку покупок японців, тому що його можна використовувати в багатьох різних стравах.

Кунжут

Насіння кунжуту - суперпродукт. Смажене коричневе або чорне насіння кунжуту є основним продуктом на кухні японців, як і тахіні.

"Я зазвичай обсмажую овочі та смажений рис із меленим насінням кунжуту або пастою з нього замість олії, щоб отримати всі переваги", - сказала дієтолог.

У насінні кунжуту багато вітаміну В і Е, білка, клітковини та мінералів, таких як магній, кальцій і фітостероли, які можуть допомогти контролювати рівень холестерину.

Гриби шиітаке

Шиітаке є основним інгредієнтом багатьох японських страв. Гриб наповнений білком і вітамінами D і B. Він також містить лентинан, полісахарид, який може допомогти боротися із запаленням.

"Я використовую сушені шиітаке для нічного даші (бульйону для супу) з морськими водоростями комбу, супу місо, заправок, оцту", - розказала експертка.

Імбир

Не тільки в Японії, але й у всьому світі імбир відомий як цілюща їжа. Він допомагає підвищити імунітет і обмін речовин. Його також використовують для лікування розладу шлунку та полегшення застуди. Імбир підсилює смак страв і захищає їжу від псування.