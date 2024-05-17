Дієтолог поділилася рецептом салату для молодості та довголіття

Кульбаба - це дуже цінна рослина. Вона містить вітаміни С, Е, В2, В9, РР, К (філохінон) - покращує структуру судин, зменшує запалення. Також його листя варто додавати в салат для молодості.
Рецептом ділиться РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис в Instagram дієтолога Оксани Скиталінської.
Візьміть томати, брокколі, перець, сир моцарела, лимонний сік, кульбабу. Заправте салат рослинною олією та насолоджуйтесь.
"Це супер овоч, не ігноруйте цю можливість оздоровитися! Якщо додасте броколі, тоді підсилите дію кульбаби, одержите потужний лікувально-профілактичний засіб для природньої детоксикації, профілактики ракових захворювань", - написала Скиталінська.
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