Дієтолог назвала рецепт коктейлю для схуднення всього з 5 інгредієнтів

Протеїновий коктейль для схуднення

"Протеїновий коктейль, який я рекомендую клієнтам для схуднення, вимагає лише кількох простих інгредієнтів: несолодке мигдальне молоко, шпинат, банан, білковий порошок і арахісове масло. Цей коктейль забезпечує надійний баланс білка, корисних жирів і клітковини, що може допомогти вам залишатися ситими та задоволеними", - каже дієтолог Крістен Карлі.

Протеїновий коктейль містить: 322 калорії, 12,5 г жиру, 425 мг натрію, 24 г вуглеводів, 5 г клітковини, 32 г білка.

Як приготувати коктейль

Змішайте в блендері 1 мірну ложку протеїнового порошку, 1 склянку несолодкого мигдального молока, пів банана, 1 столову ложку арахісового масла, жменю шпинату та кубики льоду.

Перемішайте до отримання однорідної кремоподібної маси. Щоб отримати солодший смак, додайте крапельку меду або кілька крапель екстракту стевії.

Як цей коктейль сприяє схудненню

"Цей протеїновий коктейль наповнений білком, що допомагає відчувати ситість і задоволення, тож ви з меншою ймовірністю будете перекушувати нездоровими стравами. Вживання великої кількості білка протягом дня допомагає збільшити відчуття ситості та зменшує голод, що може запобігти переїданню та підтримати ваші зусилля зі схуднення", - каже дієтолог.

Крім того, коктейль містить збалансовану суміш макроелементів, включаючи білок, корисні жири та вуглеводи, які можуть допомогти зберегти насичення та запобігти випаданню енергії протягом дня.

Коктейль багатий корисними інгредієнтами, такими як шпинат, банан і мигдальне молоко, які містять багато вітамінів, мінералів і антиоксидантів. Вони забезпечують організм необхідними поживними речовинами, щоб залишатися здоровим і сильним.