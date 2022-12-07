Дієтолог поділилась рецептом фантастичного паштету, який залюбки їдять навіть діти

Як приготувати корисний паштет із печінки

"Кілька років тому я випробувала цей рецепт паштету і він полюбився усім.

Особливо ціную його за те, що смачний, швидко й просто готується. І мій син, який не їсть печінки, прекрасно куштує цей паштет", - пише Галина.

Інгредієнти:

куряча печінка 500-600 г

1 середня морквина

1 цибулина

сіль, перець

масло 82% 50-100 г

трохи олії чи кокосового масла для тушкування овочів та печінки

Процес приготування:

Наріжте печінку на шматки й промийте окропом.

Подрібніть моркву й цибулю. Пасеруєте на олії. Можна також трішки додати води. Коли овочі стануть м'які і змінять колір - викладіть печінку і під кришкою на невеликому вогні доведіть до готовності.

Як печінка побіліє і буде майже готова - посоліть і поперчіть.

Печінку з овочами ще гарячу перебийте у блендері до однорідної маси. Додайте масло та гарно перемішайте.

Від кількості масла залежатиме колір, вершковість та пластичність паштету. Ну й звичайно - калорійність.

Паштет можна куштувати навіть гарячим, проте краще охолодіть.