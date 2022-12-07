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Дієтолог поділилась рецептом фантастичного паштету, який залюбки їдять навіть діти

Як приготувати корисний паштет з печінки (фото: freepik)
Автор: Василина Копитко

Печінка за вмістом корисних речовин перевершує деякі види м’яса. Аби цінні для здоров'я речовини збереглись, варто її готувати при мінімальних температурах і подавати з овочами.

Як з печінки приготувати паштет, який буде корисним та смачним, розповіла дієтологиня Галина Сеник.

Як приготувати корисний паштет із печінки

"Кілька років тому я випробувала цей рецепт паштету і він полюбився усім.
Особливо ціную його за те, що смачний, швидко й просто готується. І мій син, який не їсть печінки, прекрасно куштує цей паштет", - пише Галина.
Інгредієнти:

  • куряча печінка 500-600 г
  • 1 середня морквина
  • 1 цибулина
  • сіль, перець
  • масло 82% 50-100 г
  • трохи олії чи кокосового масла для тушкування овочів та печінки

Процес приготування:

Наріжте печінку на шматки й промийте окропом.

Подрібніть моркву й цибулю. Пасеруєте на олії. Можна також трішки додати води. Коли овочі стануть м'які і змінять колір - викладіть печінку і під кришкою на невеликому вогні доведіть до готовності.

Як печінка побіліє і буде майже готова - посоліть і поперчіть.
Печінку з овочами ще гарячу перебийте у блендері до однорідної маси. Додайте масло та гарно перемішайте.
Від кількості масла залежатиме колір, вершковість та пластичність паштету. Ну й звичайно - калорійність.
Паштет можна куштувати навіть гарячим, проте краще охолодіть.

Нещодавно ми ділились рецептом торта, від якого не товстіють.

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