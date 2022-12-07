Дієтолог поділилась рецептом фантастичного паштету, який залюбки їдять навіть діти

Печінка за вмістом корисних речовин перевершує деякі види м’яса. Аби цінні для здоров'я речовини збереглись, варто її готувати при мінімальних температурах і подавати з овочами.
Як з печінки приготувати паштет, який буде корисним та смачним, розповіла дієтологиня Галина Сеник.
"Кілька років тому я випробувала цей рецепт паштету і він полюбився усім.
Особливо ціную його за те, що смачний, швидко й просто готується. І мій син, який не їсть печінки, прекрасно куштує цей паштет", - пише Галина.
Інгредієнти:
Процес приготування:
Наріжте печінку на шматки й промийте окропом.
Подрібніть моркву й цибулю. Пасеруєте на олії. Можна також трішки додати води. Коли овочі стануть м'які і змінять колір - викладіть печінку і під кришкою на невеликому вогні доведіть до готовності.
Як печінка побіліє і буде майже готова - посоліть і поперчіть.
Печінку з овочами ще гарячу перебийте у блендері до однорідної маси. Додайте масло та гарно перемішайте.
Від кількості масла залежатиме колір, вершковість та пластичність паштету. Ну й звичайно - калорійність.
Паштет можна куштувати навіть гарячим, проте краще охолодіть.
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