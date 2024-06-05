Дієтолог поділилась лайфхаком, який допоможе швидше схуднути

Як правильно вживати фрукти під час дієти

Експерт поділилась лайфхаком для тих, хто на дієті. Суть в тому, щоб не звертати увагу на калорійність фруктів.

За словами дієтолога, питання не в калоріях, а в здатності піднімати рівень інсуліну в крові. Це означає, що фрукти потрібно обирати з низьким глікемічним та інсуліновим індексами - ці дві цифри важливіші за калорії.

Зокрема, найефективніше допомагають худнути ягоди, які тримають інсулін під контролем.

Порції 200-300 грамів у першій половині дня буде достатньо. Ідеальний час - другий сніданок.

Список фруктів

Персик

Глікемічний індекс одного середнього персика становить близько 42, що не зашкодить рівню цукру та інсуліну. До того ж плоди персиків багаті корисними для здоров’я поживними речовинами, такими як калій, клітковина, вітаміни А і С, їх вживання дозволяє залишатися ситим протягом тривалого часу.

Вишня

Глікемічний індекс дуже низький всього 25: це означає, що вишня не викликає швидкого підвищення рівня цукру в крові.

Також містить велику кількість антиоксидантів, вітаміну С і клітковини, які знижують метаболізм цукру і рятують від його стрибків у крові.

Слива

Крім клітковини і антиоксидантів, вона містить 15 різних вітамінами і мінералів. Глікемічний індекс - 40.

Яблука

Несолодкі сорти також володіють невисокою глікемічним навантаженням і підходять навіть діабетикам. Крім того, яблука містять велику кількість необхідних вітамінів і мінералів, а також велику кількість клітковини, яка перешкоджає швидкому засвоєнню цукру.

Фруктом з самим низьким глікемічним індексом є авокадо - за рахунок високого вмісту клітковини і рослинних жирів його ГІ становить 10 одиниць. Слідом йде лимон - 20 одиниць, а також смородина, вишня і лохина - 25 одиниць. Тоді як кавун і виноград - близько 70-75.