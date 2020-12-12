Диетолог перечислила овощи для зимнего питания: сытно и без лишних калорий

Овощи непременно должны быть в рационе в течение всего года. Зимой их выбор значительно меньше, чем летом, но разнообразить питание можно с помощью квашеных, консервированных и заготовленных в начале осени овощей.

Диетолог Светлана Фус в своем Fаcebook рассказала, что необходимо каждый день потреблять около 500 г овощей. Их можно разделить на несколько приемов пищи. К примеру, в порции винегрета 200-250 г овощей.

В частности, зимой медик советует употреблять сельдерей, пастернак, топинамбур, репчатый лук. Они, говорит Фус, доступны в магазинах в течение всей зимы и хорошо хранятся.

Кроме того, она советует добавить в рацион замороженные овощи, которые по пищевой ценности почти не уступают свежим. Речь идет о цветной и брюссельской капусте, брокколи, капусте романеску, баклажанах, кабачках, луке порее, помидорах и перце. Не менее полезной есть и спаржевая фасоль.

Фус рассказывает, что из этих овощей можно приготовить много разных блюд. Для примера она назвала овощные роллы из смеси капуст, лука и сыра или густые супы-пюре. Но готовить овощи она советует на пару. Таким образом, по ее словам, они сохранят пищевую ценность.

Также диетолог рекомендует принимать квашеные овощи, но не маринованные. Впрочем, их лучше употреблять в умеренном количестве и на обед. Ведь квашеные овощи содержат много соли, поэтому могут задерживать воду, приводить к отечности и вызывать жажду. Также Фус советует употреблять морскую капусту, но ни в коем случае не маринованную.

Для того, чтобы разнообразить свой рацион зимой, к нему можно добавить кабачковую икру или консервированные овощные салаты, тыкву, свежие, сушеные или замороженные грибы. Но насчет них, как отмечает диетолог, стоит быть очень осторожными, поскольку это тяжелая для желудка пища, хоть они и содержат много минералов, которые нужны организму.

"Это тяжелая для пищеварения пища, поэтому в больших количествах их лучше не употреблять. И не забывайте о противопоказаниях. Кому нельзя, тот не ест", - написала Фус.

Со слов диетолога, к овощным блюдам можно добавлять семечки, орехи, авокадо, маслины, чеснок, имбирь, специи. Они улучшают вкус блюд и придают им большей пользы.

Фус также обратила внимание на разное проросшее семя, которое содержит много полезных минералов, витаминов, биологически активных веществ. Но и его надо потреблять в меру.

Поскольку большинство овощей зимой выращивают в теплицах или привозят из других стран, поэтому она советует добавить в зимний рацион умеренное их количество.

"Главное, быть уверенными в их качестве. Не в сезон они могут содержать много нитратов. Я считаю, что это больше летние овощи и они полезнее в период их созревания на открытой почве", - резюмировала диетолог.

Напомним, диетолог раскрыла неожиданные преимущества фасованных продуктов.

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