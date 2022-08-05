UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Диетолог объяснила, для всех ли помидоры одинаково полезны

Фото: диетолог рассказала о пользе помидоров (freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

Помидоры являются одними из самых популярных продуктов в нашем рационе. Эти овощи содержат ликопин, который является мощным антиоксидантом. Авторитетный украинский эксперт в области здорового питания объяснила, для кого помидоры особенно рекомендованы к употреблению и почему.

Об этом диетолог Светлана Фус рассказала в своем Facebook.

Пигмент ликопин, который и придает помидорам их "фирменный" красный цвет, в организме человека не синтезируется, но поступает только с едой.

"Основным его источником являются томаты - до 80% от общего потребления", - отмечает специалист.

В помидоре может содержаться от 5 до 50 мг/кг, в зависимости от сорта овоща (чем краснее - тем этого пигмента больше).

Какие функции выполняет ликопин:

  • защищает клетки организма от свободных радикалов,
  • не разрушается при нагревании и усваивается с жирами,
  • профилактика катаракты и возрастной макулярной дегенерации (болезнь сетчатки глаз у пожилых людей),
  • снижает риск развития атеросклероза,
  • помогает коже оставаться упругой.

"Ликопин будет особенно полезен курящим людям или людям, работающим на вредном производстве", - говорит диетолог.

Кому не следует налегать на помидоры

Также эксперт обращает внимание, что у помидоров практически нет побочных действий и противопоказаний. Но все же в некоторых случаях и при ряде особенностей организма с этими плодами нужно быть осторожным. Это касается:

  • людей с аллергической реакцией,
  • при заболеваниях желудочно-кишечного тракта,
  • при заболеваниях суставов,
  • при аутоиммунных заболеваниях.

Напомним, ранее врачи выяснили, какой сорт помидоров в разы полезнее других.

А также мы писали, какой способ поможет сохранить эти овощи надолго свежими.

Читайте РБК-Украина в Google News
диетологЗдоровая едаСоветы диетолога