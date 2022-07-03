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Диетолог объяснила, сколько безопасно употреблять холестерина с едой

Фото: диетолог рассказала о норме в рационе холестерина в продуктах (freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

Многие считают холестерин чем-то опасным, хотя на самом деле без него организм обойтись не может. Важно знать меру и ограничивать в рационе присутствие продуктов с холестерином, чтобы не навредить здоровью.

Об этом рассказала диетолог Светлана Фус в своем Facebook.

  • Почему холестерин важен для организма

Этот компонент клеточных мембран необходим для создания гормонов, желчных кислот, витамина Д, без него не усваивается кальций в организме.

  • Чем грозит избыток холестерина в рационе

В то же время холестерин повышает риск развития атеросклероза, а также связанных с ним сердечно-сосудистых заболеваний.

"Это возникает при избытке холестерина и особенно при нарушении нормального соотношения его фракций", - поясняет специалист.

  • Какая норма холестерина в еде

Безопасно для организма для человека употреблять с пищей 300 - 400 миллиграмм холестерина в день. В рационе это в первую очередь: молочные продукты, мясо, яйца.

  • Продукты с холестерином

Как и любой продукт животного происхождения, сало содержит холестерин, при этом его количество, по справочным данным, составляет от 70 до 100 мг на 100 г.

То есть в холестериновом сале его меньше, чем в сливочном масле (160 - 215 миллиграмм) и даже креветках (160 - 210 мг).

"Лучше есть его не более 30 - 40 граммов в день. Учитывайте, что вы едите в течение дня. И если вы сегодня собираетесь съесть кусочек сала, в вашем рационе не должно быть других жирных, богатых холестерином продуктов", - обращает внимание диетолог.

Напомним, недавно медики рассказали, какая популярная ягода снизит высокий уровень холестерина и сахара в крови.

А также перед этим врачи выяснили, как по лицу определить опасный уровень холестерина.

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