Диетолог объяснила, почему летом не нужно увлекаться фруктово-ягодными соками

Все дело как раз в содержании глюкозы и фруктозы в ягодах и фруктах. Эти простые углеводы дают ту самую сладость, а при обильном присутствии в нашем рационе способны привести к лишнему весу.

"Чем больше обычных углеводов в нашем питании, не принципиально, из какого источника поступают, тем больше возможность превращения их в жиры. А жиры, как известно, откладываются в депо, что не только увеличивает размер нашей одежды, но и вредит нашему здоровью", - обращает внимание специалист.

Диетолог по этой же причине не советует летом увлекаться фруктово-ягодными соками, и объясняет, почему:

Во-первых , количество простых углеводов в стакане фруктового сока больше, чем можно получить из рекомендованной дневной нормы фруктов. К примеру, из одного яблока можно получить 50-70 мл сока, поэтому в стакане сока будет не одно яблоко. Особенно если в соки добавлен еще и сахар.

, количество простых углеводов в стакане фруктового сока больше, чем можно получить из рекомендованной дневной нормы фруктов. К примеру, из одного яблока можно получить 50-70 мл сока, поэтому в стакане сока будет не одно яблоко. Особенно если в соки добавлен еще и сахар. Во-вторых, при приготовлении сока из фруктов и ягод удаляется ценная часть - пищевые волокна. Летом куда полезнее употреблять смузи из смеси овощей и зелени с небольшим добавлением фруктов-ягод.

Эксперт отмечает, что лакомиться можно любыми фруктами и ягодами, но важно соблюдать норму.

"Соотношение овощей и фруктово-ягодной части при сбалансированном питании должно составлять примерно 2:1. Если норма овощей - 400-500 г, то фруктов-ягод можно съесть 200-250 г", - пишет диетолог Фус.