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Диетолог объяснила, почему летом не нужно увлекаться фруктово-ягодными соками

Фото: диетолог высказалась о ягодах и фруктах в летний сезон (pixabay.com)
Автор: Владимир Костырин

Фрукты и ягоды являются кладезями полезных витаминов с минералов, содержат воду, и аскорбиновую кислоту с антиоксидантами, а также пищевые волокна. А еще такая любимая многими летняя растительная пища - вкусная и сладкая. Однако эксперты в области здорового питания не рекомендуют слишком налегать на фруктово-ягодные соки - это чревато неприятными последствиями.

Об этом рассказала диетолог Светлана Фус на странице в Facebook.

Все дело как раз в содержании глюкозы и фруктозы в ягодах и фруктах. Эти простые углеводы дают ту самую сладость, а при обильном присутствии в нашем рационе способны привести к лишнему весу.

"Чем больше обычных углеводов в нашем питании, не принципиально, из какого источника поступают, тем больше возможность превращения их в жиры. А жиры, как известно, откладываются в депо, что не только увеличивает размер нашей одежды, но и вредит нашему здоровью", - обращает внимание специалист.

Диетолог по этой же причине не советует летом увлекаться фруктово-ягодными соками, и объясняет, почему:

  • Во-первых, количество простых углеводов в стакане фруктового сока больше, чем можно получить из рекомендованной дневной нормы фруктов. К примеру, из одного яблока можно получить 50-70 мл сока, поэтому в стакане сока будет не одно яблоко. Особенно если в соки добавлен еще и сахар.
  • Во-вторых, при приготовлении сока из фруктов и ягод удаляется ценная часть - пищевые волокна. Летом куда полезнее употреблять смузи из смеси овощей и зелени с небольшим добавлением фруктов-ягод.

Эксперт отмечает, что лакомиться можно любыми фруктами и ягодами, но важно соблюдать норму.

"Соотношение овощей и фруктово-ягодной части при сбалансированном питании должно составлять примерно 2:1. Если норма овощей - 400-500 г, то фруктов-ягод можно съесть 200-250 г", - пишет диетолог Фус.

Напомним, ранее ученые назвали ягоду, которая улучшает память и предотвращает деменцию.

Добавим также, недавно мы писали, какие продукты нужно обязательно есть в июне, и на какие сезонные фрукты и овощи желательно обратить внимание.

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