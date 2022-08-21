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Диетолог объяснила, можно ли за лето наесться витаминами на зиму

Фото: Какие овощи и фрукты нужно есть ради витаминов (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Витамины – это микронутриенты, которые, как уже понятно из их названия, нужны организму в микроколичествах.

Диетолог Оксана Скиталинская рассказала, можно ли летом взять витамины из фруктов и овощей, чтобы "запастись" ими на зиму.

Какие витамины нужны зимой

Есть только два витамина, дефицит которых может быть в не летнее время года. Это витамины С и Д. Витамином С "наесться" впрок нельзя и в организме он не синтезируется, а витамин Д важно получать летом от солнца, а не только из еды.

Диетолог объяснила, что проблема современного состоит в том, что мы часто переедаем макронутриенты (белки, жиры и углеводы) и не доедаем микронутриенты.

Это недоедание может проявляться в общей усталости, усталости в мышцах, раздражительности и сотне других проявлений, нечетко выраженных, и без лабораторных подтверждений.

Какие витамины нельзя получить из баночек

Например, витамин Е имеет восемь разных форм (токоферолов). Их в витаминную баночку не поместишь.

Если принимать только одну форму витамина Е, то белки в стенке кишечника, которые участвуют в усвоении токоферолов, перенасыщаются этой формой и перестают эффективно усваивать другие формы.

То же касается и бета-каротина: человеческому организму нужны разные каротиноиды, и их десятки.

Витамин D необходим для работы мозга, иммунной системы, крепких костей и многих процессов обмена веществ. Мало витамина D - есть риск умереть сердечного приступа, рака, рассеянного склероза, диабета.

Однако очень часто в добавках используют витамина D2 (эргокальциферол, образующийся в растениях под действием УФ), который работает не совсем так, как витамин Д3 (холекальциферол, образуется в организме под действием УФ). Кроме того, как правило, к витамину D не добавляют "забытый" витамин К, хорошо работающий именно с этим витамином.

Поэтому лучше всего будет получать витамины:

Е из пищи – не жареные орехи, ростки пшеницы, подсолнечное нерафинированное масло, семена;

D- из еды (желтки домашних яиц, рыба, печень трески) и из солнечных лучей;

К из зелени (шпинат, капуста, брюссельская капуста), пряных трав (петрушка, базилик), ферментированных продуктов (для нас - зрелый сыр; самое необычное - липкое и тягучее натто (ферментированные зеленые бобы, темпе).

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