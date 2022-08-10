Диетолог объяснила, есть ли безопасное количество трансжиров в рационе в день

Трансжиры присутствуют во многих продуктах быстрого питания, которыми нередко "балуют" себя посетители фаст-фудов и кафе, пиццерий и других заведений общепита. При этом эксперты в области здорового питания призывают не налегать на блюда с трансжирами, предупреждая о негативном влиянии на здоровье.
Об этом рассказала известный украинский диетолог Светлана Фус в своем Facebook.
Специфический вид ненасыщенных жиров, полученных искусственным путем, широко применяется на кухнях в фаст-фудах.
"Жидкие растительные масла в результате процесса гидрогенизации превращаются в твердые растительные жиры - маргарины и кулинарные жиры. Этот "улучшенный" растительный жир, дешевый, долго сохраняется даже при комнатной температуре", - пишет авторитетный специалист.
У таких жиров искривленная молекулярная структура, которая для природных соединений не характерна.
Трансжиры, встраиваясь в клетки нашего организма, нарушают метаболизм, и препятствуют полноценному питанию клеток.
Негативное влияние на здоровье продукты с трансжирами - для беременных и развивающегося плода.
Также они ухудшают качество молока у кормящих матерей, передаются с молоком матери ребенку.
Трансжиры присутствуют во многих продуктах быстрого питания, таких как:
Диетолог подчеркивает, что любое количество трансжиров вредно для здоровья.
"Для них не существует верхних и нижних безопасных границ", - добавляет специалист.
Напомним, недавно ученые назвали продукты, которые мешают достичь долголетия.
Добавим также, перед этим диетолог рассказала, какие продукты провоцируют головную боль.