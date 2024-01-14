Дієтолог назвала крупу, яку можна їсти навіть ввечері і не переживати за фігуру

Чим корисний булгур

"Для приготування крупи пшеничні зерна пропарюють, потім висушують на сонці, очищають від оболонок і подрібнюють до потрібного розміру. У 100 г крупи міститься 12 г білка, близько 2 г жирів, 63 г вуглеводів і 12 г клітковини, її калорійність - 340 ккал. У 100 г приготовленої з булгуру каші кількість всіх зазначених інгредієнтів приблизно втричі менше", - каже дієтолог.⁣

У цій крупі більше поживних речовин і вітамінів в порівнянні з манкою, кус-кусом і багатьма іншими популярними крупами, бо при виробництві булгуру в пшениці залишаються зародки.

У крупі містяться вітаміни групи В (крім 12), К і РР, фолієва кислота, а також мінерали, в тому числі фосфор, калій, кальцій, залізо, цинк, марганець, магній.⁣⁣

"Варений булгур перетравлюється повільніше і довше створює відчуття ситості, якщо порівнювати з манкою і кус-кусом. Глікемічний індекс булгура 47, кус-куса 65, манки 75 одиниць", - пояснює Фус.

З чим готувати булгур

Корисно в булгур додавати ягоди, фрукти або зелень, щоб поліпшити смак страви і наситити вітамінами. Традиційне блюдо з булгура - табуле, холодна варена крупа з зеленню і свіжими овочами, заправлена лимонним соком і оливковою олією.⁣

"Одна з переваг приготування страв з булгура - навіть при тривалому варінні він не розварюється до кашоподібного стану і не втрачає форми, як, наприклад, рис або перловка", - говорить дієтолог.

Фус зазначає, що, крім булгуру, корисними є каші - перловка, просо, гречка, вівсянка та інші.⁣⁣

"Булгур, як і інші каші, це вуглеводи. Ви часто чуєте, що вуглеводи краще їсти вранці і вдень, щоб запастися енергією для фізичної і розумової роботи і не їсти ввечері, щоб не набирати вагу. Це лише частково вірно. Я б радила з вечірнього прийому їжі прибрати прості вуглеводи - солодкі фрукти і овочі, сухофрукти, мед, солодощі. Саме їх потрібно вживати в першій половині дня. А ось невелика кількість такої каші, як булгур, з’їсти на вечерю можна", - радить експерт.