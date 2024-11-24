Дієтолог назвав причини раку підшлункової залози, на які людина не має впливу
Рак підшлункової залози важко виявити на ранніх стадіях, його часто, у 85% випадків, діагностують на пізній стадії, коли захворювання вже набуло значного поширення, часто з ураженням інших органів. Рівень виживання набагато вищий, якщо рак підшлункової залози виявлений на ранній стадії та можливе хірургічне втручання.
Які фактори спричиняють цей вид онкології, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Олега Швеця у Facebook.
Фактори ризику раку підшлункової залози: що ми можемо контролювати?
Керовані фактори ризику:
Куріння: підвищує ризик всіх видів раку, зокрема рак підшлункової залози. Приблизно 25% випадків цього захворювання пов'язані з курінням.
Ожиріння: індекс маси тіла понад 30 збільшує ймовірність розвитку раку підшлункової на 20%.
Нездорове харчування: дієти з високим вмістом насичених жирів, як у червоному м’ясі та оброблених продуктах, підвищують ризик. Низьке споживання овочів і фруктів також негативно впливає.
Надмірне вживання алкоголю: тривале споживання алкоголю викликає хронічний панкреатит у 7 із 10 випадків, що значно підвищує ризик розвитку раку.
Некеровані фактори ризику:
Вік: ризик раку підшлункової значно зростає після 55 років, причому 70% випадків трапляються серед людей старших за 66 років.
Цукровий діабет 2 типу: тривалий діабет збільшує ймовірність розвитку захворювання у 1,5–2 рази.
Вірусні інфекції: гепатит В підвищує ризик на 24%, а ВІЛ або гепатит С - у 2,8 раза.
Хелікобактер пілорі: позитивний статус цієї інфекції може помірно збільшувати ризик.
Хронічний панкреатит: запалення підшлункової залози значно підвищує ризик раку.
Сімейний анамнез: 5–10% випадків пов’язані з успадкованими генетичними мутаціями.
Вплив хімічних речовин: зокрема, пестицидів, бензолу, нафтохімії та деяких барвників.
Синдром Лінча: спадкові мутації генів підвищують ризик раку підшлункової та інших видів.
Як зменшити ризик?
Ряд факторів ризику, пов’язаних зі способом життя, можна контролювати:
- Дотримання здорового харчування: більше фруктів, овочів, цільних злаків, менше насичених жирів.
- Фізична активність: регулярний рух знижує ризик ожиріння і, відповідно, раку.
- Обмеження алкоголю та тютюну: ці звички значно підвищують ризик раку.
- Турбота про психічне здоров’я: зниження стресу сприяє загальному оздоровленню.
Дослідження також показують, що астма, алергія та група крові 0 (І) асоціюються з нижчим ризиком раку підшлункової залози.
Хоча здоровий спосіб життя не гарантує повного захисту від раку, він значно знижує ризик цього та багатьох інших захворювань.
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