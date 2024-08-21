Дієтолог назвав ознаки підвищення кортизолу та пояснив, чому це важливо

Стрес і кортизол

За словами експертів, хоча гормон може певним чином впливати на форму обличчя, механізми змін зовсім інші. Кортизол стимулює роботу сальних залоз, що може призвести до закупорки пір у шкірі і погіршення стану акне.

Але повсякденний стрес не підвищує рівень кортизолу достатньо високо або на досить тривалий час, щоб викликати значний набряк обличчя чи одутлість. У випадках появи набряків, радять обмежити споживання солі, пити більше води та висипатися.

У людей із синдромом Кушинга, які мають хронічно високий рівень кортизолу, і людей, які приймають стероїди протягом тривалого періоду, може розвинутися так зване "місячне обличчя". Коли жир накопичується з обох боків обличчя, що надає йому округлого або одутлого вигляду.

Як проявляється високий рівень кортизолу

Природні коливання рівня кортизолу протягом дня є нормальними. Для визначення його рівня зазвичай використовують аналізи крові, сечі або слини. Існують також ознаки, що можуть свідчити про надмірно високий (наприклад, при синдромі Кушинга) або надмірно низький рівень кортизолу (при наднирковій недостатності).

Загальні ознаки та симптоми підвищеного рівня кортизолу включають:

збільшення ваги, особливо в області обличчя та живота

жирові відкладення між лопатками широкі фіолетові розтяжки на животі

м’язова слабкість у верхній частині рук і стегнах

високий рівень цукру в крові

гіпертонія

надмірний ріст волосся на обличчі, грудях і спині

слабкі кістки та переломи

Симптоми можуть варіюватися залежно від того, наскільки підвищений рівень кортизолу. Якщо ви помітили постійний набряк обличчя, живота або ніг, зверніться до лікаря, щоб виключити серйозні захворювання.

Знайте, що здоровий спосіб життя є критично важливим для підтримання рівня кортизолу в оптимальному діапазоні. Він включає збалансоване харчування, утримання від шкідливих звичок, достатній сон і регулярний рух. Сон має величезне значення для кортизолу, тому варто висипатися належним чином.