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Дієтолог пояснив недоліки круп та назвав найнекорисніші з них

П'ятниця 23 лютого 2024 09:25
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Дієтолог пояснив недоліки круп та назвав найнекорисніші з них Фото: Які крупи некорисні (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Юрій Попко

Крупи - одні з найдоступніших продуктів, які дають нам вуглеводи, тобто енергію.

Які недоліки круп та які найкорисніші з них, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на дієтолога Юрія Попко.

Недоліки круп

Індивідуальна непереносимість глютену, який міститься в пшениці, житі, ячменю і може бути трішки в вівсі.

Щодо вівса, то глютену він не містить, але через те, що обробляють ці зерна на тому ж обладнанні часто, що і пшеницю і росте він поряд з пшеницею, то овес може містити залишки глютену.

До корисних круп не відносяться ніякі пластівці швидкого приготування, це харчове сміття, і в таких крупах немає нічого корисного, це чистий цукор.

Які крупи не є корисними

На першому місці стоїть манна крупа (це в цілому борошно), на другому білий шліфований рис, і на третьому кукурудзяна крупа - це аналог манки і також не належить до корисних круп, бо дрібно подріблена і оброблена.

"Хоча на захист додам, що ці каші насичують надовго, тому якщо ціль "напхатись" і це не часто, то можна і ці крупи споживати", - зазначив експерт.

Як неправильно готують кашу

За словами дієтолога, якщо неправильно готувати кашу, її легко можна зіпсувати, навіть найкориснішу.

Якщо розварити крупу, то глікемічний індекс її буде вищий, тобто з повільного вуглеводу робиться швидкий.

Старайтесь варити так, щоб кожна крупинка була ціла і трішечки недоварена, а не щоб розвалювалась. Не переварюйте до стану пюре.

Крупи містять в собі багато заліза, але якщо ви варите їх на молоці, яке містить в своєму складі кальцій, то цей кальцій нейтралізує залізо.

Якщо ви достатньо споживаєте в своєму раціоні продуктів таких, як мʼясо, яке багате залізом, то це компенсує недобір заліза з круп, але якщо це не так, майте на увазі.

До речі, будь-яку кашу навіть некорисну покращити, якщо додати до неї, до прикладу, білка, горіхів, ягід, овочів, насіння, олії, масла.

До речі, дієтолог розказав, чи справді картопля шкідлива.

А також розповідали, кому не можна їсти кисломолочний сир.

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