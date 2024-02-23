Дієтолог пояснив недоліки круп та назвав найнекорисніші з них
Крупи - одні з найдоступніших продуктів, які дають нам вуглеводи, тобто енергію.
Які недоліки круп та які найкорисніші з них, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на дієтолога Юрія Попко.
Недоліки круп
Індивідуальна непереносимість глютену, який міститься в пшениці, житі, ячменю і може бути трішки в вівсі.
Щодо вівса, то глютену він не містить, але через те, що обробляють ці зерна на тому ж обладнанні часто, що і пшеницю і росте він поряд з пшеницею, то овес може містити залишки глютену.
До корисних круп не відносяться ніякі пластівці швидкого приготування, це харчове сміття, і в таких крупах немає нічого корисного, це чистий цукор.
Які крупи не є корисними
На першому місці стоїть манна крупа (це в цілому борошно), на другому білий шліфований рис, і на третьому кукурудзяна крупа - це аналог манки і також не належить до корисних круп, бо дрібно подріблена і оброблена.
"Хоча на захист додам, що ці каші насичують надовго, тому якщо ціль "напхатись" і це не часто, то можна і ці крупи споживати", - зазначив експерт.
Як неправильно готують кашу
За словами дієтолога, якщо неправильно готувати кашу, її легко можна зіпсувати, навіть найкориснішу.
Якщо розварити крупу, то глікемічний індекс її буде вищий, тобто з повільного вуглеводу робиться швидкий.
Старайтесь варити так, щоб кожна крупинка була ціла і трішечки недоварена, а не щоб розвалювалась. Не переварюйте до стану пюре.
Крупи містять в собі багато заліза, але якщо ви варите їх на молоці, яке містить в своєму складі кальцій, то цей кальцій нейтралізує залізо.
Якщо ви достатньо споживаєте в своєму раціоні продуктів таких, як мʼясо, яке багате залізом, то це компенсує недобір заліза з круп, але якщо це не так, майте на увазі.
До речі, будь-яку кашу навіть некорисну покращити, якщо додати до неї, до прикладу, білка, горіхів, ягід, овочів, насіння, олії, масла.
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