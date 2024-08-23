Дієтолог назвав найнекорисніший продукт з магазину, який ніколи не купить

Що важливо знати

Зареєстрований дієтолог і професор дієтології Гавайського університету Цзінан Банна повідомила, що ультраоброблені продукти, як правило, мають високий вміст цукру та солі та виготовлені з інгредієнтів, які зазвичай не знайдемо на нашій кухні.

Якби Банні довелося вибрати їжу № 1, яка пройшла ультраобробку, вона б уникала популярного продукту швидкого приготування. Йдеться про супи швидкого приготування, які зазвичай продаються в пакетиках.

Супи швидкого приготування краще не їсти часто (Скриншот)

Яка їжа дуже шкідлива

Банна вважає, що супи швидкого приготування, які зазвичай містять локшину та ароматизатори, як правило, містять багато натрію та насичених жирів. У них також зазвичай мало клітковини.

"Це дуже нездорова їжа", - сказала експерт.

Їжа з високим вмістом натрію або насичених жирів може сприяти розвитку хронічних захворювань, таких як хвороби серця.

"Звичайно, нам потрібна деяка кількість натрію, тому ми говоримо про надмірне споживання як про проблему. Якщо суп швидкого приготування - це швидка їжа, до якої ви прагнете, подумайте про вибір консервованого супу з низьким вмістом натрію та овочів і бобів", - зазначила вона.

Коли мова заходить про вміст натрію та насичених речовин, гарним способом зрозуміти, чи є в продукті низький або високий вміст цих поживних речовин, було б використовувати правило 5/20.

Тож ви можете подивитися на добову норму, і якщо добова норма становить 5% або менше, ви можете вважати це низьким джерелом цієї поживної речовини.

Якщо 20% або більше, це свідчить про те, що в ньому зовсім небагато.

Ви також можете приготувати свій власний суп вдома, який зазвичай містить набагато менше натрію, і ви також можете додати свої улюблені овочі та квасолю для отримання клітковини.

Також не варто хвилюватися, якщо ви вживаєте розчинний суп дуже рідко, адже помірне споживання - це основа усього.