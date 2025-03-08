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Дієтолог назвав найкорисніший для здоров'я сніданок. І це не яйця

Названо найкорисніший сніданок (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Коли йдеться про здоровий сніданок, багато хто з нас першим чином згадує яйця. Однак існують й інші варіанти, які можуть бути більш корисними та поживними для організму.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт ABS de Sevilla.

Який сніданок корисний для здоров'я

Дієтолог та ендокринолог Антоніо Ескрібано вважає середземноморський сніданок найздоровішим варіантом. Він поєднує в собі багато життєво важливих факторів.

Традиційний іспанський сніданок складається з хліба, оливкової олії першого віджиму, шинки та помідорів. Він також зазначив, що цей сніданок має бути добре пережованим і не у великих кількостях.

"Коли я бачу, як люди їдять величезний тост з великою кількістю олії, то це призводить до набору ваги", - пояснив експерт.

Також варто додати трохи молочних продуктів - невелику склянку незбираного молока, щоб забезпечити вітамінами A, D і K.  

Загалом, середземноморський сніданок допомагає підтримувати баланс, сприяє здоров’ю серця і знижує ризик хронічних захворювань.

Яких продуктів уникати на сніданок

На сніданок варто уникати продуктів, які можуть сповільнити обмін речовин або підвищити рівень цукру в крові. Ось деякі з них:

  • солодкі злакові пластівці - часто містять багато цукру та мало корисних речовин
  • фаст-фуд - сніданки на основі жирних страв, таких як сендвічі з ковбасою чи сиром, можуть сприяти набору ваги та негативно впливати на серце 
  • пакетовані соки - навіть без доданого цукру, вони містять багато фруктових кислот і можуть викликати різкі стрибки рівня цукру в крові 
  • білий хліб і випічка - продукти з білого борошна швидко перетравлюються і викликають різке підвищення рівня цукру в крові 
  • газовані напої - надмірне споживання цукру в таких напоях може мати негативний вплив на енергію та метаболізм

Натомість обирайте для сніданку багаті на клітковину, білки та здорові жири продукти, такі як овес, горіхи, ягоди або омлет з овочами.

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