Дієтолог назвав найкорисніший для здоров'я сніданок. І це не яйця

Коли йдеться про здоровий сніданок, багато хто з нас першим чином згадує яйця. Однак існують й інші варіанти, які можуть бути більш корисними та поживними для організму.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт ABS de Sevilla.
Дієтолог та ендокринолог Антоніо Ескрібано вважає середземноморський сніданок найздоровішим варіантом. Він поєднує в собі багато життєво важливих факторів.
Традиційний іспанський сніданок складається з хліба, оливкової олії першого віджиму, шинки та помідорів. Він також зазначив, що цей сніданок має бути добре пережованим і не у великих кількостях.
"Коли я бачу, як люди їдять величезний тост з великою кількістю олії, то це призводить до набору ваги", - пояснив експерт.
Також варто додати трохи молочних продуктів - невелику склянку незбираного молока, щоб забезпечити вітамінами A, D і K.
Загалом, середземноморський сніданок допомагає підтримувати баланс, сприяє здоров’ю серця і знижує ризик хронічних захворювань.
На сніданок варто уникати продуктів, які можуть сповільнити обмін речовин або підвищити рівень цукру в крові. Ось деякі з них:
Натомість обирайте для сніданку багаті на клітковину, білки та здорові жири продукти, такі як овес, горіхи, ягоди або омлет з овочами.
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