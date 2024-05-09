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Дієтолог назвав горіх, який покращує здоров'я серця

Які горіхи корисні для сеерця (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Численні дослідження показали, що горіхи макадамія знижують ризики розвитку серцево-судинних захворювань. Для позитивного ефекту радять їсти по 42 грами цих горіхів на день.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію дієтолога Олега Швеця у Facebook.

Як макадамія впливає на здоров'я серця

Різні дослідження показують, що щоденне вживання 8-42 грамів горіхів макадамії асоційоване зі зниженням загального рівня холестерину та так званого  "поганого" на 10%.

"Невелике дослідження за участю людей з високим рівнем холестерину продемонструвало, що харчування, багате горіхами макадамії, знижує рівень цього маркера в крові так само, як і здорове для серця харчування з низьким вмістом жиру. Щобільше, щоденне вживання 42-84 грамів горіхів макадамії значно зменшує рівень запальних маркерів, таких як лейкотрієн B4", - розповідає лікар.

Неконтрольоване запалення є одним з факторів ризику та механізмів прогресування серцево-судинних захворювань.

"Дослідники вважають, що горіхи макадамії корисні для серця завдяки високому вмісту мононенасичених жирів, що незмінно пов’язані із покращенням здоров’я серця та зниженням ризику інсульту та летальних інфарктів", - говорить Швець.

Макадамія знижують ризик розвитку метаболічного синдрому

Науковці також стверджують, що макадамія також зменшують ймовірність розвитку метаболічного синдрому. Це сукупність факторів ризику, включаючи високий рівень цукру в крові та холестерину, які підвищують ризик інсульту, серцевих захворювань і діабету 2 типу.

"Результати досліджень демонструють, що горіхи макадамії можуть захистити як від метаболічного синдрому, так і від діабету 2 типу. Нещодавній огляд пов’язує дієти, багаті деревними горіхами (28-84 грами на день), включаючи горіхи макадамії, зі зниженням рівня цукру в крові натще. При такому харчуванні в учасників значно поліпшилися показники гемоглобіну A1c - маркер тривалого контролю рівня цукру в крові", - каже лікар.

Швець також зазначає, що у цих горіхах багато корисних жирів, вітамінів, мінералів та антиоксидантів. Дослідження також показують, що регулярне споживання макадамії сприяє втраті ваги, а також покращує здоров'я кишківника.

"Горіхи макадамії містять флавоноїди та токотрієноли, рослинні сполуки, за результатами досліджень in vitro, допомагають боротися з раковими клітинами та знищувати їх. Але потрібні додаткові дослідження для підтвердження цих ефектів у людей", - говорить дієтолог.

 

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