Названо дієту, яка корисна для мозку та захищає від раку

Пескатарська дієта зосереджена на харчуванні лише рослинною їжею. Такого типу харчування легше дотримуватися в довгостроковій перспективі, ніж суворої вегетаріанської дієти.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Health harvard.
Френк Ху розповів, що пескатарська дієта - це переважно рослинна дієта. Зазвичай такий режим харчування означає споживання різноманітних овочів, фруктів, зернових, бобових, горіхів і насіння, а також яєць і молочних продуктів, а також риби та молюсків.
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