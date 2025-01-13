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Названо дієту, яка корисна для мозку та захищає від раку

Що таке пескатарська дієта (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Пескатарська дієта зосереджена на харчуванні лише рослинною їжею. Такого типу харчування легше дотримуватися в довгостроковій перспективі, ніж суворої вегетаріанської дієти.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Health harvard.

Френк Ху розповів, що пескатарська дієта - це переважно рослинна дієта. Зазвичай такий режим харчування означає споживання різноманітних овочів, фруктів, зернових, бобових, горіхів і насіння, а також яєць і молочних продуктів, а також риби та молюсків.

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