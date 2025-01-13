Названо дієту, яка корисна для мозку та захищає від раку

Пескатарська дієта зосереджена на харчуванні лише рослинною їжею. Такого типу харчування легше дотримуватися в довгостроковій перспективі, ніж суворої вегетаріанської дієти.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Health harvard .

Що можна їсти під час пескатарської дієти, а чого уникати

Дієтолог Френк Ху розповів, що пескатарська дієта - це переважно рослинна дієта. Зазвичай такий режим харчування означає споживання різноманітних овочів, фруктів, зернових, бобових, горіхів і насіння, а також яєць і молочних продуктів, а також риби та молюсків.

Пескатаріанці не їдять м'яса та птиці. Причини такого вибору різні. Це може бути з релігійних міркувань, занепокоєння щодо їхнього особистого здоров’я, добробуту тварин, бажання мати менший вплив на навколишнє середовище або просто особисті уподобання.

Яка користь для здоров’я

Однією з головних переваг для здоров’я є уникання червоного та обробленого м’яса. Велике споживання цих продуктів пов’язують із вищим рівнем захворювань серця, діабету та деяких видів раку, а також зі скороченням тривалості життя.

Окрім того, що риба та морепродукти є чудовими джерелами білка та вітаміну D, вони також містять такі поживні речовини, як вітамін B12 , залізо, селен і цинк.

Жирна риба, як-от лосось, сардини, оселедець і скумбрія, є чудовим джерелом омега-3 жирних кислот. Ці здорові жири давно пов’язані з покращенням здоров’я серця та кровоносних судин.

Американська кардіологічна асоціація рекомендує їсти рибу принаймні двічі на тиждень, особливо жирну.

Омега-3 жирні кислоти в рибі також можуть бути корисними для здоров’я мозку.

Недоліки пескатарської дієти

Загалом вибір риби замість м’яса чи птиці краще для навколишнього середовища, оскільки це створює менше викидів парникових газів.

Але багато що залежить від того, як рибу ловлять і як ведеться рибальство.

Багато видів риби можуть містить сліди метилртуті - забруднювача, який може завдати шкоди мозку та нервовій системі. Найвищі рівні містяться у довгоживучих, більших рибах, таких як риба-меч та акула.