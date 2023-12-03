Дієтолог назвав чай, який може зменшувати ризик розвитку раку

Як зелений чай впливає на ризики розвитку раку

Колоректальний рак є третім за кількістю випадків діагностованих видів раку у світі, на нього припадає близько 10% усіх нових випадків онкології, згідно з даними Глобальної онкологічної обсерваторії ВООЗ у 2020 році. Він також є поширеною причиною смерті від онкології в усьому світі, поступаючись лише раку легенів.

"В Україні у чоловіків cукупно рак прямої та ободової кишки займає друге місце після раку передміхурової залози в структурі онкологічної захворюваності. Цей рак також посідає четверте місце у жінок після раку грудної залози, матки та немеланомних злоякісних новоутворень шкіри", - пояснює лікар.

Зелений чай містить високий рівень поліфенолів, відомих як катехіни. Основним катехіном у зеленому чаї, який, як вважають, забезпечує захисну дію проти раку, є епігалокатехін-3 галлат (EGCG). Деякі дослідження показали, що EGCG пригнічує або запобігає раку товстої кишки.

"EGCG присутній у більших кількостях у зеленому чаї порівняно з чорним чаєм або чаєм улун, оскільки зелений чай виготовляється з неферментованого, неокисленого чайного листя", - говорить Швець.

Що показують наукові дослідження

Лікар наголошує, що докази, які пов’язують зелений чай із низьким ризиком колоректального раку, не можна назвати остаточними. Деякі дослідження не виявили зниження ризику, а інші - вказують на потенційну користь, зв’язок між зеленим чаєм і меншим ризиком раку товстої кишки.

"У трьох рандомізованих контрольованих дослідженнях було вивчено зв'язок між споживанням зеленого чаю і ризиком колоректального раку. За їх результатами, споживання зеленого чаю не зменшує ризик колоректального раку із належною статистичною достовірністю", - зазначає лікар.

Він додає, що цілком можливо, що ще недостатньо рандомізованих контрольованих досліджень, щоб довести, що зелений чай має протективну дію.

Американські науковці розглянули також дані 10 когортних досліджень і 15 проспективних досліджень типу випадок-контроль. Вони включали 198 488 випадків раку та 581 556 контрольних. Результати вказують на знижену тенденцію до розвитку колоректального раку при вживанні зеленого чаю.

"Потенційна користь зеленого чаю в зниженні ризику колоректального раку була відзначена в азійських випадках, але не виявилася статистично значущою в європейських або американських дослідженнях. Наразі роль споживання зеленого чаю в зниженні ризику колоректального раку недостатньо встановлена і потребує подальшого дослідження", - говорить дієтолог.

При цьому науково підтверджено багато інших корисних ефектів від споживання зеленого чаю.