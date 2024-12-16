Дієтолог назвав 9 продуктів, які можуть полегшити біль

Біль - це важке та виснажливе відчуття, яке сигналізує про негаразди в організмі. Методи його лікування настільки ж різноманітні, як і причини виникнення. Серед них можна виділити медикаментозну терапію, застосування фізичних чи природних факторів, техніки для розуму й тіла, а також акупунктуру. Харчування також відіграє важливу роль у зменшенні болю, оскільки деякі продукти містять поживні речовини, що покращують самопочуття.

Про 9 продуктів, які допомагають у боротьбі з болем, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Олега Швеця у Facebook.

9 продуктів, які можуть полегшити біль

Імбир

Відомий своїми властивостями проти нудоти та розладів шлунку. Дослідження свідчать, що імбир може зменшити менструальний біль.

Чорниця

Ці ягоди багаті на фітонутрієнти, які борються із запаленням та знижують інтенсивність болю. Заморожена чорниця містить не менше корисних речовин, ніж свіжа. Інші фрукти з антиоксидантами, такі як полуниця чи апельсини, мають подібний ефект.

Гарбузове насіння

Є джерелом магнію, який знижує ризик мігрені та сприяє профілактиці остеопорозу. Інші багаті на магній продукти: мигдаль, кеш’ю, шпинат, капуста, квасоля та сочевиця.

Лосось

Ця риба містить Омега-3 жирні кислоти, які зменшують запалення та допомагають при болях у суглобах, спричинених ревматоїдним артритом. Корисними є також оселедець, сардини та скумбрія.

Куркума

Куркумін, що надає куркумі її яскравий колір, має протизапальні властивості. Дослідження показують, що добавки з куркуміном полегшують рухливість при ревматоїдному артриті. Для кращого засвоєння куркуміну рекомендується вживати його з чорним перцем.

Вишня

Дослідження показали, що бігуни, які пили терпкий вишневий сік перед змаганнями, відчували менше м’язового болю завдяки антиоксидантам та протизапальним сполукам, що містяться у вишнях.

Оливкова олія

Олія першого віджиму має протизапальні властивості та може полегшувати біль у суглобах. Вона також містить білок лубрицин, що захищає хрящі від руйнування. Готуйте на низьких температурах, щоб зберегти її корисні властивості.

Перець чилі

Капсаїцин, що надає чилі гостроти, використовується у кремах і пластирах для знеболення. Він також стимулює вироблення ендорфінів, які блокують больові сигнали.

М’ята

М’ятна олія знімає спазми та здуття живота, характерні для синдрому подразненого кишечника. М’ятний чай заспокоює шлунок, а бразильський м’ятний чай за ефективністю не поступається знеболювальним препаратам.

Правильний вибір продуктів допоможе не лише зменшити біль, а й покращити загальне самопочуття.