UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни

Дієтолог назвав 8 хитрощів, які допоможуть уникнути набору ваги на Різдво

Як уникнути набору ваги під час новорічних свят (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Настає період новорічних свят, які заповнені різними ласощами. Якщо не бути обережними, то можна швидко набрати зайву вагу. Дієтолог назвав 10 способів, які допоможуть уникнути цього.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.

Дієтолог Домінік Людвіг ділиться порадами, які допоможуть їсти, пити та веселитися без шкоди для свого здоров’я.

За словами експерта, варто робити розумний вибір, який дасть заряд енергії протягом усього сезону.

Правильне харчування може допомогти стабілізувати рівень цукру в крові, а коли рівень глюкози в крові залишається в межах високого діапазону, то це з меншою ймовірністю змусить нас відчувати постійний голод і переїдати.

Вживання солодкої їжі натщесерце може призвести до різких стрибків цукру в крові. Прийом солоної їжі створює харчову смугу перешкод у шлунку, яка сповільнює швидкість, з якою ми всмоктуємо глюкозу в кров, тому солодощі менше впливатимуть на рівень цукру в крові.

Читайте РБК-Україна в Google News
похудениеЗдорове харчуванняЗдорова їжаВагаЗдоров'я