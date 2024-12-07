Дієтолог назвав 8 хитрощів, які допоможуть уникнути набору ваги на Різдво

Настає період новорічних свят, які заповнені різними ласощами. Якщо не бути обережними, то можна швидко набрати зайву вагу. Дієтолог назвав 10 способів, які допоможуть уникнути цього.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.
Дієтолог Домінік Людвіг ділиться порадами, які допоможуть їсти, пити та веселитися без шкоди для свого здоров’я.
За словами експерта, варто робити розумний вибір, який дасть заряд енергії протягом усього сезону.
Правильне харчування може допомогти стабілізувати рівень цукру в крові, а коли рівень глюкози в крові залишається в межах високого діапазону, то це з меншою ймовірністю змусить нас відчувати постійний голод і переїдати.
Вживання солодкої їжі натщесерце може призвести до різких стрибків цукру в крові. Прийом солоної їжі створює харчову смугу перешкод у шлунку, яка сповільнює швидкість, з якою ми всмоктуємо глюкозу в кров, тому солодощі менше впливатимуть на рівень цукру в крові.
Раніше ми повідомляли про 5 комбінацій в їжі, які завдають шкоди шлунку та травленню.
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