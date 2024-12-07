Дієтолог назвав 8 хитрощів, які допоможуть уникнути набору ваги на Різдво

Настає період новорічних свят, які заповнені різними ласощами. Якщо не бути обережними, то можна швидко набрати зайву вагу. Дієтолог назвав 10 способів, які допоможуть уникнути цього.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror .

Різдво - це час для веселощів, святкувань і спілкування, але це також може призвести до набору ваги.

Дієтолог Домінік Людвіг ділиться порадами, які допоможуть їсти, пити та веселитися без шкоди для свого здоров’я.

Їжте розумно, а не менше

За словами експерта, варто робити розумний вибір, який дасть заряд енергії протягом усього сезону.

Правильне харчування може допомогти стабілізувати рівень цукру в крові, а коли рівень глюкози в крові залишається в межах високого діапазону, то це з меншою ймовірністю змусить нас відчувати постійний голод і переїдати.

"Для цього я раджу своїм клієнтам обирати страви з високим вмістом клітковини та великою кількістю нежирних білків. Вживання сезонних продуктів може бути чудовим для здоров’я та буде забезпечувати різноманітність поживних речовин", - зазначив експерт.

Мандарини, волоські горіхи, брюссельська капуста, червона капуста, індичка та фініки пропонують широкий вибір поживних речовин і можуть принести користь здоров’ю завдяки багатому вмісту вітамінів і мінералів.

Уникайте продуктів, як викликають залежність

Багато продуктів приваблюють людину своєю святковою упаковкою, але вони часто є ультраобробленими.

Тому такі продукти пов'язують зі збільшенням ваги та підвищеним апетитом. Ця їжа створена так, щоб викликати сильну залежність, тому одного шматка ніколи не буває достатньо.

Вживання чипсів, тістечок та шоколадних цукерок призводять до швидкого підвищення цукру в організмі.

Тоді як надлишок має тенденцію зберігатися у вигляді жиру в організмі.

Дотримуйтеся порцій

Коли справа доходить до здорового харчування, просте розміщення їжі на тарілці в правильних пропорціях автоматично допоможе збалансувати її відповідною кількістю білків, вуглеводів, клітковини та жирів.

Овочі містять клітковину, яка не тільки насичує, але й постачає багато антиоксидантів для підтримки імунної системи.

Покладіть трохи білка на тарілку

Білок насичує нас швидше й довше, а також допомагає підтримувати рівень цукру в крові стабільнішим. Це може зменшити апетит і потяг до солодощів. Обирайте курку чи лосось.

Але будьте обережні з рафінованими вуглеводами, як-от випічка, хліб, чипси та закуски. Ці продукти з низьким вмістом клітковини, високим вмістом крохмалю та цукру можуть порушити регуляцію апетиту, що може призвести до переїдання.

Їжте солодощі в кінці

Вживання солодкої їжі натщесерце може призвести до різких стрибків цукру в крові. Прийом солоної їжі створює харчову смугу перешкод у шлунку, яка сповільнює швидкість, з якою ми всмоктуємо глюкозу в кров, тому солодощі менше впливатимуть на рівень цукру в крові.

Не пропускайте прийоми їжі

Рішення пропустити їжу, тому що ми знаємо, що збираємося побалувати себе пізніше, може бути помилковою. В деяких випадках це призведе до того, що ми з’їмо більше.

Регулярне збалансоване харчування може допомогти почуватися насиченими. Почніть день з хорошого джерела білка, корисних жирів і клітковини з фруктів, овочів або невеликої кількості хліба з насінням.

Пийте з розумом

Великий келих вина (250 мл) містить близько 220 ккал, а пиво - близько 240 ккал.

До того ж запивання алкоголю солодкою газованою водою ще більше збільшує рівень цукру в організмі.

Залишайтеся гідратованим

Люди часто забувають пити достатню кількість води. Вживання достатньої кількості води чудово впливає на печінку та нирки та запобігає тому, що ми відчуваємо себе млявими.

Вода допомагає покращити травлення, а також запобігає головним болям. Обов’язково випивайте склянку між кожним алкогольним напоєм, щоб запобігти похміллю.