Дієтолог назвав 5 продуктів, які допоможуть запобігти облисінню

Облисіння є важливою проблемою для людей всіх статей і віку. Дієтолог назвав продукти, які запобіжать сильному випадінню волосся.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.
Далі він запропонував яйця як фантастичне джерело біотину, який прискорює ріст волосся шляхом посилення виробництва кератину. Яйця також містять життєво важливі вітаміни A і D для здоров’я волосся.
Третім суперпродуктом були волоські горіхи. Вони містять корисні жири, цинк і селен. Ці мінерали запобігають витонченню волосся та зберігають його блиск.
У кожної людини на волосяній частині голови є різна кількість волосяних фолікулів. Норма випадіння може коливатися від 50 до 100 волосинок в день. Це залежить від стадії росту волосся, тому що в деяких людей вона триває три, п’ять або десять років.
Надмірне випадіння волосся - це патологічний стан, що може свідчити про хворобу.
Варто звернути увагу на такі симптоми:
Раніше ми повідомляли, чому випадає волосся після пологів та як цього уникнути.
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