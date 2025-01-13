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Дієтолог назвав 5 продуктів, які допоможуть запобігти облисінню

Дієтолог назвав продукти, які запобіжать облисінню (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Облисіння є важливою проблемою для людей всіх статей і віку. Дієтолог назвав продукти, які запобіжать сильному випадінню волосся.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.

Які продукти запобіжать облисінню

Далі він запропонував яйця як фантастичне джерело біотину, який прискорює ріст волосся шляхом посилення виробництва кератину. Яйця також містять життєво важливі вітаміни A і D для здоров’я волосся.

Третім суперпродуктом були волоські горіхи. Вони містять корисні жири, цинк і селен. Ці мінерали запобігають витонченню волосся та зберігають його блиск.

Ознаки надмірного випадіння волосся

У кожної людини на волосяній частині голови є різна кількість волосяних фолікулів. Норма випадіння може коливатися від 50 до 100 волосинок в день. Це залежить від стадії росту волосся, тому що в деяких людей вона триває три, п’ять або десять років.

Надмірне випадіння волосся - це патологічний стан, що може свідчити про хворобу.

Варто звернути увагу на такі симптоми:

  • стрижень волосся став тьмяний, втрачає природний блиск та ламається
  • відбувається порідіння в лобно-скроневих зонах 
  • випадає навіть коротке волосся 
  • волосся почало ламатися
  • візуально можна помітити втрату об’єму
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