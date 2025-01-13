Дієтолог назвав 5 продуктів, які допоможуть запобігти облисінню

Які продукти запобіжать облисінню

Далі він запропонував яйця як фантастичне джерело біотину, який прискорює ріст волосся шляхом посилення виробництва кератину. Яйця також містять життєво важливі вітаміни A і D для здоров’я волосся.

Третім суперпродуктом були волоські горіхи. Вони містять корисні жири, цинк і селен. Ці мінерали запобігають витонченню волосся та зберігають його блиск.

Ознаки надмірного випадіння волосся

У кожної людини на волосяній частині голови є різна кількість волосяних фолікулів. Норма випадіння може коливатися від 50 до 100 волосинок в день. Це залежить від стадії росту волосся, тому що в деяких людей вона триває три, п’ять або десять років.

Надмірне випадіння волосся - це патологічний стан, що може свідчити про хворобу.

Варто звернути увагу на такі симптоми: