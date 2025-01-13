Дієтолог назвав 5 продуктів, які допоможуть запобігти облисінню
Облисіння є важливою проблемою для людей всіх статей і віку. Дієтолог назвав продукти, які запобіжать сильному випадінню волосся.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.
Які продукти запобіжать облисінню
Дієтолог Маріо Оріц розповів, щоб волосся було густим та не випадало, це залежить від харчування.
Першою рекомендацією іспанського експерта була жирна риба, як-от лосось, скумбрія та сардини, які є продуктами, багатими омега-3, які зменшують запалення. Вони також багаті білком і вітаміном D.
Далі він запропонував яйця як фантастичне джерело біотину, який прискорює ріст волосся шляхом посилення виробництва кератину. Яйця також містять життєво важливі вітаміни A і D для здоров’я волосся.
Третім суперпродуктом були волоські горіхи. Вони містять корисні жири, цинк і селен. Ці мінерали запобігають витонченню волосся та зберігають його блиск.
Четвертим продуктом харчування буде шпинат, який багатий вітаміном С, залізом і фолієвою кислотою, допомагаючи транспортувати кисень до волосяних фолікулів. Він також містить вітамін А, який допомагає виробляти природні жири.
Останніми будуть цитрусові, такі як апельсини, які дуже важливі для виробництва колагену - білка, який допомагає волосяним фолікулам. Крім того, вітамін С полегшує засвоєння заліза.
Ознаки надмірного випадіння волосся
У кожної людини на волосяній частині голови є різна кількість волосяних фолікулів. Норма випадіння може коливатися від 50 до 100 волосинок в день. Це залежить від стадії росту волосся, тому що в деяких людей вона триває три, п’ять або десять років.
Надмірне випадіння волосся - це патологічний стан, що може свідчити про хворобу.
Варто звернути увагу на такі симптоми:
- стрижень волосся став тьмяний, втрачає природний блиск та ламається
- відбувається порідіння в лобно-скроневих зонах
- випадає навіть коротке волосся
- волосся почало ламатися
- візуально можна помітити втрату об’єму
Раніше ми повідомляли, чому випадає волосся після пологів та як цього уникнути.
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