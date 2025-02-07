Вони існують! Дієтолог назвав 5 корисних видів чипсів

Не всі чіпси шкідливі для здоров'я, є і корисні варіанти, які можна знайти в супермаркеті. Зокрема, вони не містять велику кількість солі та інших шкідливих речовин.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple .

Що робить чіпси більш чи менш корисними

Дієтолог Бреннон Блаунт розповів, що цільнозернові продукти, як-от коренеплоди, бобові або цільні зерна, містять більше клітковини, білка та поживних речовин порівняно зі звичайною картоплею.

Ці додаткові поживні речовини можуть сприяти не тільки загальному здоров’ю, але й відчуттю ситості після насолоди, на відміну від звичайних картопляних чіпсів.

Однак традиційні чіпси тепер виготовляють не тільки з картоплі, багато марок додають добавки, консерванти та інші шкідливі інгредієнти.

Чіпси з меншою кількістю штучних ароматизаторів, барвників і консервантів, як правило, є кращим вибором.

Мінімальна обробка, як-от запечені чи смажені на повітрі чіпси часто є кориснішими, ніж смажені у фритюрі варіанти. Це пов’язано з тим, що смажені у фритюрі неминуче вбирають частину олії, на якій вони смажилися.

Коли чіпси смажать, також важливо враховувати тип олії, яка використовується для їх приготування. Блаунт рекомендує варіанти, виготовлені на основі більш здорових олій, таких як авокадо, оливкова або соняшникова олія.

Коли ви перевіряєте інгредієнти, обов’язково стежте за вмістом натрію. Менше 250 мг натрію є ідеальним, якщо ви вибираєте більш здорову марку.

Найздоровіші види чіпсів

Чіпси з коренеплодів

Вегетаріанські чіпси, які часто готують із батату чи буряка, є хорошим вибором, оскільки вони містять більше поживних речовин, а саме клітковину, вітаміни та антиоксиданти.

Ці додані поживні речовини можуть допомогти підтримати метаболізм, здоров’я кишечника, серця та імунну систему. Це головна перевага над традиційними картопляними чіпсами.

Чіпси з нуту

Ці чіпси схожі на класичну версію та містять більше білка та клітковини. Шукаючи нутові чіпси, варто вибирати марки, які містять принаймні 2 грами клітковини та 3 грами білка на порцію.

Завдяки цій клітковині та білку ви почуватиметеся ситішими, а також підтримуватимете здоров’я м’язів, тканин, кишечника, серця та обміну речовин.

Чіпси з сочевиці

Як і інші чіпси на основі бобових, варіанти з сочевиці містять рослинний білок і клітковину. Через це вони мають нижчий глікемічний індекс, що забезпечує більш стабільний контроль рівня цукру в крові.

Сочевиця також містить залізо, яке зміцнює імунну систему та запобігає анемії.

Фруктові чіпси

Чіпси, виготовлені із сухофруктів, таких як яблука, кокос, груша або полуниця, є ще одним чудовим варіантом. Ви отримаєте здорову дозу антиоксидантів у цих чіпсах, які допомагають зменшити запалення в організмі, зміцнюючи імунну відповідь.

Вони, як правило, більш солодкі, тому варто дивитись на склад, щоб не було доданого цукру.

Чіпси з кіноа

Чіпси кіноа природно не містять глютену, мають високий вміст білка та забезпечують усіма незамінними амінокислотами.