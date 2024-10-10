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Дієтолог назвав 3 способи приготування яєць, які найкорисніші для здоров'я

Які способи приготування яєць найкорисніші для здоров'я (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Яйця містять багато корисних речовин, але варто вміти правильно їх приготувати, щоб збереглися всі вітаміни. Дієтолог назвав 3 способи, які вважаються найкориснішими.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple.

Чим корисні яйця

Куряче яйце дуже поживне і допомагає надовго вгамувати голод. Завдяки високій концентрації білків і жирів, яйце постачає організм необхідними речовинами. Низький відсоток вуглеводів також підтверджує, що курячі яйця корисні.

йця також багаті різноманітними корисними поживними речовинами, включаючи селен, фосфор, холін, залізо, вітамін А та вітаміни групи B, такі як рибофлавін, пантотенова кислота та фолат.

Ці поживні речовини поєднуються для підтримки імунітету, кісток, мозку, очей, крові та обміну речовин. 

Яйця-пашот вважаються одним із найкорисніших способів приготування яєць, тому що під час їхнього приготування використовується слабке тепло, що допомагає зберегти яєчні жовтки неушкодженими і зменшує ризик окислення холестерину.

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