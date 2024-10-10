Дієтолог назвав 3 способи приготування яєць, які найкорисніші для здоров'я

Чим корисні яйця

Куряче яйце дуже поживне і допомагає надовго вгамувати голод. Завдяки високій концентрації білків і жирів, яйце постачає організм необхідними речовинами. Низький відсоток вуглеводів також підтверджує, що курячі яйця корисні.

йця також багаті різноманітними корисними поживними речовинами, включаючи селен, фосфор, холін, залізо, вітамін А та вітаміни групи B, такі як рибофлавін, пантотенова кислота та фолат.

Ці поживні речовини поєднуються для підтримки імунітету, кісток, мозку, очей, крові та обміну речовин.

Яйця-пашот вважаються одним із найкорисніших способів приготування яєць, тому що під час їхнього приготування використовується слабке тепло, що допомагає зберегти яєчні жовтки неушкодженими і зменшує ризик окислення холестерину.