Дієтолог назвав 12 здорових звичок, які варто запровадити у Новому році

Які корисні звички продовжать життя

"Напередодні Нового року традиційно люди планують зміни у власному житті. У такий план обов’язково слід включити главу про власне здоров’я. Пройти профілактичне обстеження, переглянути харчування та збільшити фізичну активність - це очевидні, прості і вкрай потрібні зміни, завдяки яким ви можете зробити дуже значний внесок у своє здорове довголіття", - каже лікар.

Він додає, що наука і багаторічна практика доводять, що для цього достатньо рухатися простими щоденними кроками, які оздоровлять ваші рутинні звички. Починайте робити це вже сьогодні, не відкладаючи на понеділок чи наступний місяць.

Швець називає 12 звичок, яких варто дотримуватись у Новому році.

Снідайте щодня

Ранковий прийом їжі пришвидшує метаболізм і запобігає пізнішому переїданню. Дослідження показують, що дорослі, які мають здоровий сніданок, краще працюють на роботі, а діти та підлітки, які їдять вранці, отримують вищі результати на академічних тестах. Краще з’їсти небагато, наприклад яйце, трохи вівсянки чи фрукт, аніж пропустити сніданок взагалі.

Плануйте харчування

"Ця звичка допомагає заощадити час і гроші в довгостроковій перспективі. Виділіть кілька хвилин та обміркуйте свої цілі та потреби. Ви хочете схуднути? Скоротити споживання цукру, жиру чи вуглеводів? Можливо, вам треба додати білок чи вітаміни? Якщо ви самі готуєте страви, ви тримаєте своє харчування під контролем, знаючи, що і коли їсте", - говорить дієтолог.

Пийте багато води

Споживання достатньої кількості води є однією із найздоровіших звичок, а також допомагає схуднути. Уникайте солодких та взагалі калорійних напоїв, які сприяють появі ожиріння і діабету 2 типу. Якщо вам не подобається звичайна питна вода, додайте їй смаку шматочками апельсина, лимона, лайма, ягід або огірка.

Рухайтеся

За будь-якої можливості встаньте та пройдіться. Зробіть кілька глибоких випадів або розтяжок. Це чудова звичка для вашого тіла та розуму. Лише 30 хвилин ходьби 5 разів на тиждень допомагають впоратися з поганим настроєм. Якщо немає змоги ходити 30 хвилин за один раз, можна здійснити кілька коротких прогулянок.

Робіть перерву від ґаджетів

"Постійно перевіряєте свою електронну пошту та соціальні мережі? Чи завжди оновлення стрічки настільки важливі, що не можуть почекати? Встановіть проміжок часу, в який ви відкладаєте телефон та вимикаєте ноутбук. Коли ви зменшуєте час, проведений перед екраном, то звільняєте його для інших справ. Прогуляйтеся, почитайте книгу або приготуйте вечерю", - радить лікар.

Вивчайте нове

Опанування навичок допомагає зберегти мозок здоровим. Запишіться на танцювальні заняття або майстерню творчого письма. А ще краще, поліпште рівень володіння рідною мовою та почніть вивчати нову іноземну мову. Розумова діяльність здатна уповільнити ознаки старіння мозку та навіть відтермінувати наслідки хвороби Альцгеймера.

Не куріть

"Якщо ви ще курите, припиніть. Це великий крок до покращення здоров’я. Організм швидко відновлюється. Вже за 20 хвилин після останньої сигарети ваш пульс і артеріальний тиск знижуються до здорових показників. Не чекайте наслідків шкідливого впливу куріння. Припиніть вживання тютюнових виробів вже сьогодні, самостійно або за допомогою лікаря", - закликає Швець.

Нормалізуйте сон

Хороший нічний сон покращує настрій, пам’ять і концентрацію, а також сприяє засвоєнню нової інформації. У довгостроковій перспективі повноцінний сон знижує ризик серцево-судинних захворювань і допомагає залишатися стрункими.

"Прагніть спати від 7 до 9 годин на добу. Щоб відпочити найкраще, робіть це за розкладом - лягайте спати та прокидайтеся щодня приблизно в один і той самий час", - радить лікар.

Тренуйтеся

Силові тренування допомагають організму накопичувати м’язову масу замість жиру. Тобто ви будете спалювати більше калорій, навіть сидячи. Тренування також допомагають схуднути, зміцнити серце та кістки. Виконуйте силові вправи, як-от віджимання, випади та підняття тягарів, принаймні двічі на тиждень.

Проводьте час на відкритому повітрі

"Кілька хвилин на сонці підвищують рівень вітаміну D, а це добре для кісток, серця та настрою. Перебування на вулиці означає, що ви, швидше за все, будете рухатися, а не сидіти перед екраном. За можливості, намагайтеся обирати природу, а не міські вулиці. Дослідження показало, що люди, які гуляли серед зелених насаджень, були спокійнішими, ніж ті, що ходили вздовж міської забудови", - говорить Швець.

Зберігайте рівновагу

Незалежно від віку, хороша рівновага означає кращий м’язовий тонус, здоровіше серце та більшу впевненість. Йога і тай-чі є чудовими практиками для роботи над балансом. Але допомагає майже все, що змушує рухатися, навіть ходьба.

Будьте усвідомленими

Усвідомленість зменшує стрес, полегшує біль та покращує настрій. За результатами одного експерименту, 8 тижнів регулярної медитації здатні змінити частини мозку, пов’язані з емоціями, навчанням і пам’яттю. Навіть миття посуду може бути корисним для мозку, якщо робити це усвідомлено.