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Дієтолог назвала "золотий" фрукт, який знижує рівень холестерину в організмі

Який фрукт знижує рівень холестерину (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Холестерин є незамінною жироподібною органічною сполукою для всіх клітин організму. Однак, коли цієї сполуки в організмі є у надлишку, вона може підвищувати ризики атеросклерозу, серцевого нападу, ішемічної хвороби серця та інсульту. Знизити рівень холестерину допоможе простий фрукт.

Про це повідомляє Express.

Який фрукт їсти

Американський дієтолог Майс Аль-Алі розповіла що хурма знижує рівень холестерину. Вона радить їсти смачний "золотий" фрукт щодня.

Зазначається, що плоди золотистого або помаранчевого кольору походять з Китаю і північно-східної Індії, а нині вирощуються у багатьох країнах.

Також відомо, що хурма багата на бета-каротин і мінерали, такі як натрій, магній, кальцій і залізо, які корисні для здоров’я.

Що з'ясували вчені

За її словами, вченими доведено, що хурма багата танінами, які і знижують загальний рівень холестерину.

У рамках дослідження з плодів хурми було витягнуто багату на таніни клітковину. 40 осіб були розділені на три групи і харчувалися різними типами печива - плацебо, або з низькою дозою клітковини, або з високою дозою.

Наприкінці експерименту з’ясувалося, що у тих, хто їв батончики з низькою і високою дозою, спостерігалося значне зниження загального рівня холестерину.

"Наші результати показують, що багата танінами клітковина з молодих плодів хурми є корисним харчовим матеріалом для лікування гіперхолестеринемії", - розповіда дієтолог.

Однак, дієтолог нагадує, що єдиний спосіб дізнатися про свій рівень холестерину - звернутися до лікаря та пройти обстеження.

Раніше лікарі розповідали, як по обличчю визначити небезпечний рівень холестерину.

Також ми писали, кому категорично не можна їсти фрукти.

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