Дієтолог назвала "золотий" фрукт, який знижує рівень холестерину в організмі

Який фрукт їсти

Американський дієтолог Майс Аль-Алі розповіла що хурма знижує рівень холестерину. Вона радить їсти смачний "золотий" фрукт щодня.

Зазначається, що плоди золотистого або помаранчевого кольору походять з Китаю і північно-східної Індії, а нині вирощуються у багатьох країнах.

Також відомо, що хурма багата на бета-каротин і мінерали, такі як натрій, магній, кальцій і залізо, які корисні для здоров’я.

Що з'ясували вчені

За її словами, вченими доведено, що хурма багата танінами, які і знижують загальний рівень холестерину.

У рамках дослідження з плодів хурми було витягнуто багату на таніни клітковину. 40 осіб були розділені на три групи і харчувалися різними типами печива - плацебо, або з низькою дозою клітковини, або з високою дозою.

Наприкінці експерименту з’ясувалося, що у тих, хто їв батончики з низькою і високою дозою, спостерігалося значне зниження загального рівня холестерину.

"Наші результати показують, що багата танінами клітковина з молодих плодів хурми є корисним харчовим матеріалом для лікування гіперхолестеринемії", - розповіда дієтолог.

Однак, дієтолог нагадує, що єдиний спосіб дізнатися про свій рівень холестерину - звернутися до лікаря та пройти обстеження.