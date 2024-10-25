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Дієтолог назвала їжу, яка дає тривалу ситість та допомагає уникнути зайвих кілограмів

Які продукти дають організму тривале насичення (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Почуття ситості від прийому їжі є важливим критерієм, на який треба звертати увагу. Це важливо, адже деякі продукти можуть допомогти уникнути переїдання та зайвої ваги.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, які продукти дають тривалу ситість, а які коротку та навіть шкодять організму.

Яка їжа знижує апетит

За словами дієтолога Наталії Самойленко, е є продукти які дають організму тривалу ситість, довгий час не хочеться їсти і зникають шкідливі перекуси.

Також є продукти, які дають коротку ситість. Тоді через певний короткий час нам знову хочеться їсти.

"Однак і одні і інші повинні бути у вашому раціоні, але в правильних пропорціях", - додала експерт.

Тривалу ситість дають повільні вуглеводи, наприклад цільні злаки, коренеплоди, білок, як тваринний, так і рослинний, а також жири.

Особливо жири дають дуже тривалу ситість, тому обов'язково варто додавати до кожного свого салату трошки олії, авокадо, насіння або горіхи. Якщо буде поєднання клітковини з жирами, то виникне тривале насичення.

Важливо, що продукти, які дають швидке насичення, ще й шкідливі для здоров'я. Якщо хочеться з'їсти тістечко, то варто це робити після прийому продуктів, які дають тривалу ситість.

Тоді солодкі продукти будуть безпечними для фігури і сприятимуть хорошій харчовій поведінці.

Якщо харчуватись виключно простими вуглеводами, де багато доданих цукрів, то вони дадуть коротку ситість і знову захочеться їсти.

Супи можуть містити різноманітні інгредієнти та мають ситні джерела білка (тваринного або рослинного походження), овочі з високим вмістом клітковини та велику кількість води.

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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка дієтолога Наталії Самойленко та сайт Real simple.

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