Дієтолог назвала вітаміни, які завжди в дефіциті: перевірте себе

Вітамін В12

Прийом метформіну, хелікобактерна інфекція, препарати для зниження кислотності, хронічне вживання алкоголю, веганство, баріартрічна операція, ферментне зниження функції підшлункової залози - це все причини для регулярної перевірки кількості вітаміну В12 у крові.

Оптимально робити це раз на рік. Приймати В12 можна так само раз на рік лікувально чи два рази на пів року профілактично (500 мкг/щодня).

Кальцій

Приблизно кожна третя жінка в менопаузі зіштовхується зі зниженою щільності кісток. Це, своєю чергою, призводить до ризику переломів.

Для перевірки рівня кальцію можна зробити рентгенівську денситометрію чи профілактично приймати кальцій 1000 мг з вітаміном D 1000 одиниць.

У групі ризику дефіцитного стану кальцію люди, які приймають петльові діуретики, виключають молочні продукти зі свого раціону, приймають препарати для зниження кислотності.

Вітамін D

Його дефіцит та погіршення засвоєння наростає з віком. Це пов'язано з тим, що стан нирок і печінки заважає метаболізму вітаміну.

Літні люди повинні приймати його постійно. У групі ризику ті, в кого нестача перебування на сонці; ті, хто приймають препарату карбамазепін, фенобарбітал, люди з хворобами нирок і печінки, зниженою ферментною функцією підшлункової залози.

Вітамін D потрібно приймати профілактично з жовтня по травень без визначення рівня - 1000 одиниць щодня.

Залізо

У групі ризику дефіциту жінки з менструацією (нормальною та патологічною), вагітні жінки та ті, які годують дитину грудьми, донори крові, люди з глистяною інвазією, інтенсивними фізичними тренуваннями, препаратами зниження кислотності, неякісним харчуванням.

Дієтолог радить жінкам приймати 25-50 мг заліза з метою профілактики дефіциту з кожним менструальним циклом.