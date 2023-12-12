Дієтолог назвала український продукт, який є їжею довгожителів

Квашена капуста - це справжній український суперпродукт, який дуже корисний.
Чому квашенина - це продукт довгожителів, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Оксани Скиталінської в Instagram.
У капусті є корисні молочнокислі бактерії (лактобактерії), які омолоджують в прямому сенсі, наш кишечний мікробіом (з віком він старіє). Це пробіотик.
У ній є два види клітковини: розчинна і нерозчинна. Розчинна поглинає все шкідоиве (сорбент), нерозчинна сприяє кращій моториці кишечника і є пребіотиком, який живить корисні бактеріі (і лакто-, і біфідо-, і багато інших).
Вона містить багато вітаміну С у L-формі, тобто у миттєво засвоюваному вигляді.
Капуста покращує засвоєння білкових страв (яйця, мʼясо, риба, бобові, гриби).
Якщо таку капусту доповнити соком ягід, наприклад, калини, то:
А якщо ви додасте ложку оливкової олії, то отримаєте і профілактику серцево-судинних захворювань.
Читайте також, коли найкраще квасити капусту в грудні, а коли не можна.
До речі, є 5 секретів квашеної капусти, без яких вона не вийде ніколи.