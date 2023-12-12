Дієтолог назвала український продукт, який є їжею довгожителів

Чому квашена капуста така корисна

У капусті є корисні молочнокислі бактерії (лактобактерії), які омолоджують в прямому сенсі, наш кишечний мікробіом (з віком він старіє). Це пробіотик.

У ній є два види клітковини: розчинна і нерозчинна. Розчинна поглинає все шкідоиве (сорбент), нерозчинна сприяє кращій моториці кишечника і є пребіотиком, який живить корисні бактеріі (і лакто-, і біфідо-, і багато інших).

Вона містить багато вітаміну С у L-формі, тобто у миттєво засвоюваному вигляді.

Капуста покращує засвоєння білкових страв (яйця, мʼясо, риба, бобові, гриби).

Якщо таку капусту доповнити соком ягід, наприклад, калини, то:

Буде ще більше вітаміну С + фітонутрієнтів.

Краще виділятимуться ферменти для травлення, жовч (бо у калині є гіркоти), і більше цінних речовин засвоюватимуться з їжі.

Такий салат зменшує запалення в організмі, корисний для людей із хронічним "запальним фоном": з хронічними, аутоімунними хворобами, ожирінням, онкозахворюваннями, при старінні.

Має антиракові властивості.

Сприяє синтезу колагену.

Низькокалорійний, низькоглікемічний.

А якщо ви додасте ложку оливкової олії, то отримаєте і профілактику серцево-судинних захворювань.